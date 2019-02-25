Кроме того, власти решили ограничить парковку в Загородном

Кроме того, власти решили ограничить парковку в ЗагородномАдминистрация Владимира решила, что до конца зимнего сезона движение по улице Урицкого будет односторонним. Эта мера необходима из-за недостаточной шириной дороги.Получается, по улице Урицкого можно будет ехать только по направлению от моста в Загородный в сторону вокзала.И это не единственное «зимнее нововведение». В микрорайоне Коммунар ограничат парковку автомобилей.Местные жители жалуются на хаотично припаркованные машины. Кроме того, у коммунальщиков возникают трудности при проведении уборки на улице.Там установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца», «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» с табличкой «Работает эвакуатор».В мэрии уточняют, что дорожные ограничения – это временная мера, однако впоследствии она может стать постоянной.