Кроме того, власти решили ограничить парковку в Загородном
Кроме того, власти решили ограничить парковку в Загородном
Администрация Владимира решила, что до конца зимнего сезона движение по улице Урицкого будет односторонним. Эта мера необходима из-за недостаточной шириной дороги.
Получается, по улице Урицкого можно будет ехать только по направлению от моста в Загородный в сторону вокзала.
И это не единственное «зимнее нововведение». В микрорайоне Коммунар ограничат парковку автомобилей.
Местные жители жалуются на хаотично припаркованные машины. Кроме того, у коммунальщиков возникают трудности при проведении уборки на улице.
Там установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца», «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» с табличкой «Работает эвакуатор».
В мэрии уточняют, что дорожные ограничения – это временная мера, однако впоследствии она может стать постоянной.