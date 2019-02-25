В Эстонии отметили годовщину независимости страны. Националисты провели факельное шествие. Десятки тысяч человек прошли в центре Таллина.

В Эстонии отметили годовщину независимости страны. Националисты провели факельное шествие. Десятки тысяч человек прошли в центре Таллина. Как заявили организаторы из Консервативной партии, таким образом патриоты страны смогли показать приверженность национальным ценностям. Кстати, одна из главных инициатив этой партии — восстановление памятника добровольцам Эстонского легиона СС.А президент страны поздравила всех словами "этот день объединяет всех нас". И всего через несколько минут заявила, что намерена ущемить права русскоязычных жителей. Она готова поддержать полный запрет русского языка в системе образования. Хотя это родной язык для трети населения, напоминает телеканал "Россия 24". Такой законопроект проталкивает в основном одна партия — Реформистская. И он вызвал возмущение у русскоязычных жителей.Кстати, специальный докладчик ООН по расизму рекомендовал Эстонии сделать русский язык вторым государственным, чем вызвал настоящую истерику у Таллина. В соседней Латвии все школы уже переводят только на латышский язык, несмотря на протесты русскоязычного населения, которое там составляет 40 процентов.