В этот раз затронули тему про лекарства для онкобольных
В этот раз затронули тему про лекарства для онкобольных
Проблемы Владимирской области вновь обсуждают на федеральных каналах. В этот раз в новостном выпуске «Россия-1» рассказали о том, что сотни онкобольных региона не получают лечение из-за отсутствия необходимых препаратов. Больше всего внимания заострили на лекарстве «Бевацизумаб».
Однако в администрации области заявляют, что эта информация некорректна.
Как сообщает главный внештатный онколога департамента здравоохранения А.Г. Зирин, в области нет очередей на госпитализацию в онкостационары во Владимире, Муроме и Коврове. Кроме того, в отделениях все лекарственные препараты есть в необходимом объёме. Сроки между курсами химиотерапии строго соблюдают, лечение не останавливают, лекарственную химиотерапию проводят своевременно.
Для оперативного решения вопросов по льготному обеспечению лекарствами департамент здравоохранения организовал работу «горячей линии» по телефону: (4922) 45-15-04.