В этот раз затронули тему про лекарства для онкобольных

В этот раз затронули тему про лекарства для онкобольныхПроблемы Владимирской области вновь обсуждают на федеральных каналах. В этот раз в новостном выпуске «Россия-1» рассказали о том, что сотни онкобольных региона не получают лечение из-за отсутствия необходимых препаратов. Больше всего внимания заострили на лекарстве «Бевацизумаб».Однако в администрации области заявляют, что эта информация некорректна.Как сообщает главный внештатный онколога департамента здравоохранения А.Г. Зирин, в области нет очередей на госпитализацию в онкостационары во Владимире, Муроме и Коврове. Кроме того, в отделениях все лекарственные препараты есть в необходимом объёме. Сроки между курсами химиотерапии строго соблюдают, лечение не останавливают, лекарственную химиотерапию проводят своевременно.Для оперативного решения вопросов по льготному обеспечению лекарствами департамент здравоохранения организовал работу «горячей линии» по телефону: (4922) 45-15-04.