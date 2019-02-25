Европе нужно больше уделять внимания опасениям Москвы по поводу ракет НАТО, заявил бывший федеральный президент Австрии Хайнц Фишер.

Европе нужно больше уделять внимания опасениям Москвы по поводу ракет НАТО, заявил бывший федеральный президент Австрии Хайнц Фишер.И у Европы, и у России есть потребность в безопасности. США резко отреагировали, когда СССР собирался отправить ракеты на Кубу, так что можно понять реакцию российских политиков, когда НАТО собирается размещать свои ракеты вблизи границ их страны.Однако Фишер не оправдывает присоединение Крыма к России, но поддерживает политику, которая смотрит в будущее, передает ТАСС.В марте 2014 года по итогам референдума Крым был присоединен к России. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.