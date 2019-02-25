Режиссера Георгия Данелию, госпитализированного с воспалением легких, врачи ввели в искусственную кому. Об этом сообщила его жена Галина.

Режиссера Георгия Данелию, госпитализированного с воспалением легких, врачи ввели в искусственную кому. Об этом сообщила жена режиссера - Галина.Сейчас медики следят за его состоянием, сообщает ТАСС.Георгий Данелия родился в Тбилиси 25 августа 1930 года, закончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", затем работал на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Его наиболее известные и любимые зрителями фильмы — "Я шагаю по Москве" (1963), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986).