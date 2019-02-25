Встречей между Даллас Старз и Чикаго Блэкхоукс продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Звезды в гостях добились победы со счетом 4:3. Одну из шайб в составе Далласа забросил Александр Радулов.

Встречей между "Даллас Старз" и "Чикаго Блэкхоукс" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" в гостях добились победы со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Далласа" забросил Александр Радулов.Она стала для российского форварда 17-й в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счет одну результативную передачу. Всего в его активе стало 49 (17+32) очков.From the wunderkind to the wild Russian. #GoStars pic.twitter.com/1dC3wtIinZ— Dallas Stars (@DallasStars) 24 февраля 2019 г.Российский вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 44 броска в этой встрече. Форвард "Чикаго" Артем Анисимов результативными действиями не отметился.В другом матче дня "Сан-Хосе Шаркс" в гостях обыграл "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:3.