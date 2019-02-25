Футболисты Монако на своем поле обыграли Лион со счетом 2:0 в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте встречи.

Футболисты "Монако" на своем поле обыграли "Лион" со счетом 2:0 в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте встречи.Результативными действиями россиянину отметиться не удалось. У победителей мячи забили Желсон Мартинш и Рони Лопеш. Гости могли сократить отставание в счете, однако не реализовали пенальти на 71-й минуте матча."Монако" идет на 16-м месте в чемпионате Франции, набрав 25 очков после 26 встреч. "Лион" располагается на третьей строчке с 46 баллами.