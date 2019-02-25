Цветочная компания Мосцветторг в партнерстве со Столото, брендом крупнейшего распространителя государственных лотерей в России, в этом году нашли ответ на извечный вопрос – что подарить на 8 Марта помимо цветов? И это – шанс на выигрыш!

Цветочная компания "Мосцветторг" в партнерстве со "Столото", брендом крупнейшего распространителя государственных лотерей в России, в этом году нашли ответ на извечный вопрос – что подарить на 8 Марта помимо цветов? И это – шанс на выигрыш!8 Марта для женщин – предвкушение сюрпризов и знаков внимания. Для мужчин – напряжение и стресс. Ведь помимо букетов – соблюдаем традиции! – им нужно еще придумать и купить презенты для жены, сестры, мамы, дочки. А еще оказать знаки внимания коллегам, подругам семьи, милейшей бабушке-соседке…К счастью, цветочная компания "Мосцветторг" в партнерстве со "Столото" в этом году облегчат жизнь миллионам мужчин!Теперь кроме широкого ассортимента свежих цветов и оригинальных букетов в 85 магазинах "Мосцветторг", сеть которых представлена в Москве и Московской области, можно приобрести лотерейные билеты "Русского лото" и "Жилищной лотереи". В продаже представлены билеты поштучно и в стильных подарочных наборах – в преддверии главного весеннего праздника.Эмоции – в подарокЦветы и лотерейные билеты – вот идеальный дуэт! Букет – это красиво и романтично, а участие в лотереях дарит эмоции. Это предвкушение розыгрыша и мечтания, как в случае победы потратить выигрыш. При этом понимаешь: может выиграю, а может нет. И это так близко женской натуре.Такой подарок способен объединить партнеров и стать началом новой традиции дарить друг другу в праздничные дни лотерейные билеты, а позже вместе смотреть трансляции тиражей."Сотрудничество "Столото" и "Мосцветторга" – это двойная забота о потребителе. В одном месте он может приобрести и красивый букет, и презент в виде лотерейных билетов, – комментирует Роман Роменский, директор по продажам АО "Технологическая компания "Центр" (бренд "Столото"). – Накануне 8 Марта это еще и экономия времени, нервов и усилий всех мужчин, задающихся вопросом, что подарить в весенний праздник. Теперь ответ найден. А получательница букета сможет не только порадоваться цветам, но и проверить свое везение".Сделать верный выборЧто обычно мужчина планирует в качестве подарка на 8 Марта? Лидеры хит-парада, конечно, косметика и парфюмерия. Хорошее решение, если точно знаешь предпочтения любимой, тогда угадать с оттенком или ароматом не составит труда. В противном случае презент не пригодится, на полке будет пылиться.Другой популярный вариант – ювелирные украшения и аксессуары. Но и здесь можно ошибиться. Тренды на украшения меняются быстро. Вчера в моде было все крупное, сегодня – мелкое. Позавчера серебро, сейчас жемчуг. Но даже если мужчина знает, какого подарка от него ждут, то позаботиться о приобретении стоит заранее: заложить время на поиск и доставку. Но будем честны – большинство мужчин начинают подготовку к празднику в лучшем случае за день-два…Что еще мужчины дарят на 8 Марта? Посуду и технику. Столовые приборы и кухонные принадлежности. И искренне не понимают, почему дарам не рады. А потому, что никому из женщин не хочется в весенний праздник получать скучные, практичные, бытовые презенты. В этот день под стать времени года хочется легкости, озорства, а главное – предвкушения чуда.Сказано – исполнено!Я тебе его дарюЭтой весной мужчинам больше не придется бегать по разным магазинам, чтобы приобрести сначала цветы, потом презенты к весеннему празднику. Теперь достаточно заглянуть в "Мосцветторг" и выбрать готовый букет или собрать оригинальную композицию вместе с флористом. И заодно приобрести шанс на удачу.К 8 Марта особенно актуальны подарочные наборы лотерейных билетов "Русского лото" и "Жилищной лотереи". Также можно купить лотерейные билеты поштучно. Вот варианты, кому и что можно приобрести.Маме – очаровательный весенний букет "Выше радуги" и подарочный набор из пяти лотерейных билетов на 1274-й тираж "Русского лото", который украшен репродукциями известных картин из Третьяковской галереи. Элегантный подарок.Любимой жене – букет "Солнечный лучик", настоящая весенняя классика, которая всегда кстати, и подарочный набор из пяти билетов на 328-й тираж "Жилищной лотереи" в стильной жестяной коробке. Коробочка потом непременно в хозяйстве пригодится.Сестре и тете – по букету "Лунный лучик" из сиреневых тюльпанов и по одному лотерейному билету. А дочке можно купить один цветок и смешную мягкую игрушку – игрушки также есть в ассортименте магазинов "Мосцветторг". Удобно и быстро, а главное – оригинально.Красивые цветы и шанс на выигрыш – идеальный способ признаться в искренности чувств.Шанс на выигрышПрезентовать лотерейные билеты – значит подарить эмоции и шанс испытать везение. По статистике государственных лотерей, ежедневно победителями становятся в среднем 200 000 человек. Из них еженедельно 25 россиян становятся лотерейными миллионерами.Вот краткая инструкция, как проверить свое везение.1. Зайдите в один из магазинов "Мосцветторг".2. Приобретите букеты.3. Купите в дополнение к цветам лотерейные билеты.4. Следите за результатами 1274-го тиража "Русского лото" и 328-го тиража "Жилищной лотереи".5. Удачи!