Российская супермодель посетила престижную американскую кинопремию Оскар вместе с супругом Брэдли Купером. Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала весьма откровенный наряд.

Российская супермодель посетила престижную американскую кинопремию "Оскар" вместе с супругом Брэдли Купером. Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала весьма откровенный наряд.Звезда появилась перед фотографами в длинном черном наряде от Burberry с открытой спиной. с удовольствием позировала вместе с мужем и его матерью перед фотографами. Многие репортеры отметили, что в этот вечер модель поддержала главный тренд – оголила спину, а не грудь.Торжественная церемония начала в 2.50 часов по московскому времени. Брэдли Купер представил свою картину "Звезда родилась", где одну из главных ролей сыграла Леди Гага. Лента боролась за приз в номинациях"Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший звук". Сам актер был номинирован на "Лучшую мужскую роль", а певица – на "Лучшую женскую роль", передает . Лента получила только одну заветную статуэтку – за песню Леди Гаги Shallow. Известно, что исполнительница уже два раза была номинирована на премию, но награду получила впервые.На престижной церемонии не обошлось и без любопытных эпизодов. Так, актер Билли Портер появился на публике в черном платье с пышной юбкой. Актриса Эмма Стоун примерила необычный наряд, которые многие пользователи сравнили с шоколадной вафлей. Артистка Глен Клоуз надела длинное платье золотистого цвета. Образ звезды напомнил некоторым комментаторам саму статуэтку, передает "".