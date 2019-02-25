Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД этой страны в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели над Балтийским морем. В нем участвовали российский истребитель Су-27 и самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД этой страны в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели над Балтийским морем.Согласно утверждению министерства обороны Швеции, российский истребитель Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтикой. Со своей стороны, Минобороны РФ заявило, что истребитель Военно-космических сил Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения воздушной цели, приближающейся к российской границе. Истребитель приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.Как заявила представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб, во внешнеполитическом ведомстве эту ситуацию воспринимают очень серьезно."Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности", — заявила шведский дипломат, слова которой цитирует РИА Новости.В конце января российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны перехватил над Балтикой и заставил удалиться шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший к российской границе с выключенным транспондером.