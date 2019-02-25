Американская рэп-исполнительница Нора Лам, выступающая под псевдонимом Awkwafina, уверена, что красная дорожка не является уважительным предлогом для образцового поведения: во время прохода перед фотографами девушка, не стесняясь камер, пила алкоголь. Видеозапись с церемонии награждения Оскар быстро распространилась по Сети.

Американская рэп-исполнительница Нора Лам, выступающаяпод псевдонимом Awkwafina, уверена, что красная дорожка не является уважительным предлогом для образцового поведения: во время прохода перед фотографами девушка, не стесняясь камер, пила алкоголь. Видеозапись с церемонии награждения "Оскар" быстро распространилась по Сети.На записи можно увидеть, как звезда делает несколько глотков из серебристой фляжки в форме клатча, после чего предлагает попробовать алкоголь репортеру. Аксессуар она подобрала в тон своего блестящего костюма металлического оттенка. Необычный образ певица дополнила массивным бантом на шее.Напомним, Нора Лам приобрела известность благодаря роли в фильме "Безумно богатые азиаты". Сейчас звезда активно строит карьеру в музыкальном бизнесе. Дискография исполнительницы пока насчитывает только два студийных альбома: Yellow Ranger и In Fina We Trust. Последняя пластинка вышла в свет в начале июня прошлого года.