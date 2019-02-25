В День защитника Отечества у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе состоялась торжественная церемония передачи родственникам фронтовика солдатского котелка с двумя осколками. Реликвия была обнаружена калининградскими поисковиками в рамках партийного проекта Единой России Историческая память.

В День защитника Отечества у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе состоялась торжественная церемония передачи родственникам фронтовика солдатского котелка с двумя осколками. Реликвия была обнаружена калининградскими поисковиками в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память".Котелок принадлежал гвардии красноармейцу Алексею Воронкову. Он погиб в марте 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. Реликвию обнаружили калининградские поисковики.Региональное отделение "ЕР" организовало поездку в Пензу. Там участник поисковой экспедиции, член общественного совета "Исторической памяти" Александр Зайцев передал солдатский котелок родственникам фронтовика.Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что в годы Великой Отечественной на фронт из этих краев ушли 300 тысяч человек, 200 тысяч сложили свои головы в борьбе с захватчиками."Я благодарен калининградцам за ту важную работу, которую они ведут. Наши пензенские поисковики также занимаются сбережением исторической памяти", – сказал глава региона.Вместе с секретарем регионального отделения "ЕР", главой Заксобрания области Валерием Лидиным, Белозерцев передал реликвию пришедшим на церемонию потомкам Воронкова.Внучка бойца Нина Свинаренко выразила благодарность от всех родственников. По ее словам, красноармеец вырос в многодетной семье – всего было десять детей. Пятеро из них были на войне, сражались на многих фронтах Великой Отечественной.Лидин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество калининградских и пензенских единороссов в рамках партпроекта "Историческая память".Партийный проект следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.