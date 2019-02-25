Риелторы дали советы по приобретению недвижимости. Они рассказали, в каких ситуациях покупка квартиры может стать опасной для ее потенциального владельца.

Риелторы дали советы по приобретениюнедвижимости. Они рассказали, в каких ситуациях покупка квартиры может статьопасной для ее потенциального владельца.Эксперты нерекомендуют россиянам приобретать жилье, обремененное договором пожизненнойренты. В нашей стране таких предложений достаточно много. Дело в том, что такимправом обладают те, кто отказался от приватизации.В категорию опасныхобъектов недвижимости входят и те, которые что были унаследованы менее трех летназад. Опасна , ранее приобретенной с использованием средствматеринского капитала, сообщает Lenta.ru. В этом случае рисквозникает, если хозяева вовремя не выделили детям доли. Выросший ребенок сможетпретендовать на свою часть жилья.Кроме того, риелторыне советуют покупать квартиры, принадлежащие участникам судебных споров. Онирекомендуют лучше вовсе отказаться от такой такой или дождатьсяокончания спора. В список неблагонадежных попали и объекты, часто менявшиевладельцев.В ноябре 2018 года Верховный судразрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов. По мнению экспертов,такая мера грозит социальным взрывом. Говорилось о том, что должниковбудут выгонять из приобретенных квартир, а их имущество —выставлять на торги.