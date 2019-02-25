Мы привыкли, что поисковая система Яндекс отвечает на все запросы, строит маршруты, исправляет ошибки в текстах, переводит со многих языков. Но новость о том, что она теперь еще и пишет музыку, для многих стала шоком. Корреспондент Дни.ру оценил первое созданное машиной произведение.

Мы привыкли, что поисковая система "Яндекс" отвечает на все запросы, строит маршруты, исправляет ошибки в текстах, переводит со многих языков. Но новость о том, что она теперь еще и пишет музыку, для многих стала шоком. Корреспондент "Дни.ру" оценил первое созданное машиной произведение."Яндекс" давно использует нейросети во многих своих продуктах. Причем искусственный интеллект постоянно обучается и становится все умнее. Например, в систему загружаются огромные объемы различных текстов, чтобы повысить грамотность машины и точность перевода ею с разных языков. Говоря просто: она анализирует логику построения, определяет закономерности, выявляет правила, а потом на основе полученных формул принимает решения.Примерно так же создавалась искусственным разумом и музыка. В машину были загружены огромные объемы разной музыки – от средневековой до современной. И она сама выясняла, как сочетаются звуки, как они гармонизируются.Конечно, пока нейронной сети сложно соперничать, скажем, с Чайковским или Бахом. Поэтому ей нужна помощь человека. Композитор Кузьма Бодров взял эту миссию на себя. "Набор звуков, который выдала нейронная сеть, говоря образно, напоминал бред психически больного человека, в котором угадываются отдельные слова, но общий смысл уловить сложно, – рассказал он корреспонденту "Дни.ру" на Зимнем фестивале искусств в Сочи. – Поэтому моей задачей было упорядочить хаос, сделать оркестровку. Но уже вскоре, я думаю, машина будет справляться без помощи профессионального композитора".Результат – восьмиминутное сочинение для альта с оркестром, которое довело публику до экстаза. Причем исполнял его сам маэстро Юрий Башмет и симфонический оркестр "Новая Россия". Для музыкантов это был первый подобный опыт, но результат превзошел все ожидания. В этом сочинении было что-то космическое, волнующее, волшебное. Нейронному мозгу люди кричали "Браво!"..