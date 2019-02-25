Мировые премьеры, музыкальная, вокальная и театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов и журналистов, выступления лауреатов Грэмми – Зимний фестиваль искусств, который в Сочи уже в 12-й раз провел дирижер и альтист Юрий Башмет поразил разнообразием программы. Одной из самых ярких стала программа Параллельные миры. С ее участницей актрисой Анной Ковальчук встретился корреспондент Дни.Ру.

Мировые премьеры, музыкальная, вокальная и театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов и журналистов, выступления лауреатов "Грэмми" – Зимний фестиваль искусств, который в Сочи уже в 12-й раз провел дирижер и альтист Юрий Башмет поразил разнообразием программы. Одной из самых ярких стала программа "Параллельные миры". С ее участницей актрисой Анной Ковальчук встретился корреспондент "Дни.Ру".Сочетание музыки Шостаковича, Прокофьева и Свиридова с поэзией Твардовского, Пастернака и Симонова на фоне репродукций картин Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки всегжа прозводит на зрителей потрясающее впечатление. Этот синтез разных видов искусства – постоянная примета придуманного Юрием Башметом фестиваля искусств. Но для Анны Ковальчук такая работа была в новинку.Сегодня на счету актрисы четыре десятка ярких работ в кино – тут и "Мастер и Маргарита", и "Адмиралъ". Но самой известной ее ролью является, конечно, подполковник Мария Сергеевна Швецова из популярного детективного сериала "Тайны следствия"."Мне не обидно, что меня часто знают только по этой работе, – призналась Анна в интервью "Дни.ру". – Напротив, я очень рада, что в моей жизни с 2001 года есть эта роль. Ведь это всегда гарантированная работа, стабильный доход, большая зрительская любовь, а о чем еще мечтать артисту?!"17 декабря 2018 года на канале "Россия-1" состоялась премьера 17 сезона "Тайн следствия". А в то же самое время уже шли съемки спин-оффа и приквела сериала "Тайны следствия. Прошлый век". "Продюсеры захотели чуть изменить привычную всем канву, – рассказала во время "Зимнего фестиваля искусств" в Сочи. – Теперь Мария Сергеевна будет распутывать сложные дела в XIX веке, получилось крайне любопытная история".