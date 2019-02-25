Известная актриса Алена Бабенко рассказала, как пробовалась на роль в легендарном театре Ленком. Получить работу артистке не удалось, однако общение с Николаем Караченцовым запомнилось на всю дальнейшую жизнь.

Известная актриса Алена Бабенко рассказала, как пробовалась на роль в легендарном театре "Ленком". Получить работу артистке не удалось,однако общение с Николаем Караченцовым запомнилось на всю дальнейшую жизнь.Бабенко рассказала, что после окончания ВГИКа, она, как идругие выпускники, пробовала себя в профессии. Новоиспеченная актрисапопыталась стать частью "Ленкома".Алену рассматривали на роль Кончиты в спектакле "Юнонаи Авось", в котором играл тогда Николай Караченцов. Для Бабенкоон оказался первым театральным партнером."49 раз посмотрела спектакль, репетировала с Караченцовым.Курили с ним ленинградскую "Приму". Он курил только ленинградскую "Приму", которуюему привозили. И он мне: "Алена, сейчас сначала покурим". Посмолим, потомрепетируем в зале. Так здорово", – вспоминает Алена в программе ЭМПАТИЯ МАНУЧИ,которая транслируется на YouTube.Бабенко призналась, что заветную роль она тогда так и неполучила, из театра ее выкинули. "Но что-то я не так сделала. Не хочу этовспоминать. Волосы покрасила. Сейчас трудно разобраться в причинах. Могусказать сейчас, что я что-то не так сделала, а может оказаться, что какие-то другиеистории в театре. Я не знала театра, ни его законов. Однако внутри поселилось жирнымтаким слово: "Театр – никогда!" – отметила Алена.По словам знаменитости,после провала в "Ленкоме" она долго боялась театра: на пробы, кастинги и показыне ходила. "Я уже знала заранее, что бессмысленно показываться, меня не возьмут",– рассуждала тогда знаменитость. Артистка на своем опыте узнала, что с выпускниками ВГИКав театральных кругах не считаются.Даже когда Бабенко стала известной киноактрисой, театры ее какбудто не замечали. Только спустя восемь лет после выпуска артистку пригласили в"Современник". Под руководством Галины Волчек Алена работает по сей день.