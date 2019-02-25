Известная актриса Алена Бабенко рассказала, как пробовалась на роль в легендарном театре Ленком. Получить работу артистке не удалось,
однако общение с Николаем Караченцовым запомнилось на всю дальнейшую жизнь.
Известная актриса Алена Бабенко рассказала, как пробовалась на роль в легендарном театре "Ленком". Получить работу артистке не удалось,
однако общение с Николаем Караченцовым запомнилось на всю дальнейшую жизнь.
Бабенко рассказала, что после окончания ВГИКа, она, как и
другие выпускники, пробовала себя в профессии. Новоиспеченная актриса
попыталась стать частью "Ленкома".
Алену рассматривали на роль Кончиты в спектакле "Юнона
и Авось", в котором играл тогда Николай Караченцов. Для Бабенко
он оказался первым театральным партнером.
"49 раз посмотрела спектакль, репетировала с Караченцовым.
Курили с ним ленинградскую "Приму". Он курил только ленинградскую "Приму", которую
ему привозили. И он мне: "Алена, сейчас сначала покурим". Посмолим, потом
репетируем в зале. Так здорово", – вспоминает Алена в программе ЭМПАТИЯ МАНУЧИ,
которая транслируется на YouTube.
Бабенко призналась, что заветную роль она тогда так и не
получила, из театра ее выкинули. "Но что-то я не так сделала. Не хочу это
вспоминать. Волосы покрасила. Сейчас трудно разобраться в причинах. Могу
сказать сейчас, что я что-то не так сделала, а может оказаться, что какие-то другие
истории в театре. Я не знала театра, ни его законов. Однако внутри поселилось жирным
таким слово: "Театр – никогда!" – отметила Алена.
По словам знаменитости,
после провала в "Ленкоме" она долго боялась театра: на пробы, кастинги и показы
не ходила. "Я уже знала заранее, что бессмысленно показываться, меня не возьмут",
– рассуждала тогда знаменитость. Артистка на своем опыте узнала, что с выпускниками ВГИКа
в театральных кругах не считаются.
Даже когда Бабенко стала известной киноактрисой, театры ее как
будто не замечали. Только спустя восемь лет после выпуска артистку пригласили в
"Современник". Под руководством Галины Волчек Алена работает по сей день.