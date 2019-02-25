35-летняя модель поделилась фото, которое было
сделано за два дня до родов. Виктория Лопырева опубликовала его на своей
странице в Instagram.
35-летняя модель поделилась фото, которое было
сделано за два дня до родов. Виктория Лопырева опубликовала его на своей
странице в Instagram.
Светская львица,
родившая в начале февраля сына от бизнесмена Игоря Булатова, стала мамой
впервые. поделилась снимком, на котором была еще запечатлена до родов.
В кадре модель позирует в облегающей черной майке на бретельках
и свободных штанах с цветочным принтом. "Это фото было сделано за два дня
до рождения Марка Лео", – подписала фото Лопырева.
Пользователи
соцсети отметили, что Виктория прекрасно выглядит. К слову, ранее Лопырева
показала снимок, сделанный через две недели после родов. Модель продемонстрировала
подтянутую, стройную фигуру на зависть хейтерам и на радость поклонникам.
"Если бы я такая после родов красотка была, я бы пятерых родила",
"Всего две недели, а уже такие шикарные формы", "Вы очень быстро пришли
в форму и прекрасно выглядите", – высказались фолловеры
Первенец Виктории
Лопыревой появился на свет 5 февраля. В День всех Влюбленных светская
львица устроила себе выходной ради свидания с отцом малыша Игорем
Булатовым. В микроблоге знаменитость поделилась кадрами из ресторана,
в котором она вместе с возлюбленным провела романтический вечер.