35-летняя модель поделилась фото, которое было сделано за два дня до родов. Виктория Лопырева опубликовала его на своей странице в Instagram.

35-летняя модель поделилась фото, которое былосделано за два дня до родов. Виктория Лопырева опубликовала его на своейстранице в Instagram.Светская львица,родившая в начале февраля сына от бизнесмена Игоря Булатова, стала мамойвпервые. поделилась снимком, на котором была еще запечатлена до родов.В кадре модель позирует в облегающей черной майке на бретелькахи свободных штанах с цветочным принтом. "Это фото было сделано за два днядо рождения Марка Лео", – подписала фото Лопырева.Пользователисоцсети отметили, что Виктория прекрасно выглядит. К слову, ранее Лопыревапоказала снимок, сделанный через две недели после родов. Модель продемонстрировалаподтянутую, стройную фигуру на зависть хейтерам и на радость поклонникам."Если бы я такая после родов красотка была, я бы пятерых родила","Всего две недели, а уже такие шикарные формы", "Вы очень быстро пришлив форму и прекрасно выглядите", – высказались фолловерыПервенец ВикторииЛопыревой появился на свет 5 февраля. В День всех Влюбленных светскаяльвица устроила себе выходной ради свидания с отцом малыша ИгоремБулатовым. В микроблоге знаменитость поделилась кадрами из ресторана,в котором она вместе с возлюбленным провела романтический вечер.