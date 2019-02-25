Государственный секретарь США Майк Помпео не исключил военной операции в Венесуэле. Заявил, что ради светлого будущего венесуэльцев сделает все необходимое.

Государственный секретарь США Майк Помпео не исключил военной операции в Венесуэле. Заявил, что ради светлого будущего венесуэльцев сделает все необходимое.Логика для американцев привычная. Какое светлое будущее в Ираке, Ливии и Афганистане после прихода США, всем прекрасно известно. Миллионы погибших, десятки миллионов — беженцы, многие города полностью разрушены.В самой Венесуэле готовятся к военному вторжению, передает телеканал "Россия 24". В Каракасе подчеркивают: США организуют гуманитарную помощь без запроса властей Венесуэлы. Они нарушают международное право, чтобы словами о кризисе оправдать интервенцию. А главная цель Вашингтона — забрать государственную компанию, которая разрабатывает крупнейшее в мире месторождение нефти.