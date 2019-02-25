Каждое появление украинской пианистки на публике становится сенсацией. А сама-то величава, // Выступает, будто пава; // Сладку речь-то говорит, // Будто реченька журчит – хочется цитировать Пушкина, глядя на Виталину.

Каждое появление украинской пианистки на публике становится сенсацией. "А сама-то величава, // Выступает, будто пава; // Сладку речь-то говорит, // Будто реченька журчит" – хочется цитировать Пушкина, глядя на Виталину.На странице Цымбалюк-Романовской в Instagram появилась фотография похода пианистки с женихом Прохором Шаляпиным на очередное светское мероприятие. Идеально созданный образ, продуманный до мелочей наряд, дорогой макияж и прическа – в комментариях многие провозгласили Витилину новым секс-символом и сравнили с великой Мерилин Монро.Киевская пианистка, как и голливудская дива, является трендсеттером, законодателем моды и эталоном вкуса. На нее равняются, ей подражают, ей хотят соответствовать. И многочисленные комментарии, которые появились под фотографией Виталины, – лучшее свидетельство всенародной любви, которую бывшая жена Джигарханяна завоевала в России."Малинка-Виталинка", "Глядя на Вас, хочется верить в добро и дарить его людям", "И петь, и танцевать, и любить друг друга", "Какие Вы красивые и счастливые", "Виталина, вы как всегда такая хорошенькая и свежая!", "Виталина, держитесь. Вы хрупкая, но очень сильная. Вам по-другому и нельзя. Все будет хорошо", "Прохору очень повезло с Вами! Теперь с ним рядом красивая женщина – не только телом, но душой! А главное, очень мудрая, достойная женщина! Она знает, как правильно ответить, как себя преподать и как правильно поставить на место любого человека, не оскорбляя его", – пишут люди. Для них – образец порядочности, доброты, любви. Ей хотят целовать руки и благодарить просто за то, что делает наш мир лучше.А вот Элина Мазур, бывшая товарка , видимо, со своим враньем вызывает стойкое отвращение у народа. "До сих пор смеюсь над выражением Прохора про Мазур: "Старая потрепанная ондатра". Это же надо так сказать!" – смеются люди на странице Виталины.