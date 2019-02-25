На стадионе Уэмбли состоялся финал Кубка английской лиги по футболу между лондонским Челси и Манчестер Сити. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью. А в серии пенальти победу одержали горожане со счетом 4:3.

На стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка английской лиги по футболу между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью. А в серии пенальти победу одержали "горожане" со счетом 4:3.Финальная встреча Кубка лиги между "Челси" и "МанСити" получилась не самой зрелищной. Обе команды старались в первую очередь обезопасить свои ворота. И им это удалось. За 120 минут игрового времени футболисты результативными действиями не отметились.В серии же пенальти "аристократы" не забили дважды, в то время как "горожане" лишь раз не сумели пробить Кепу Аррисабалагу. "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской футбольной лиги во второй раз подряд. Всего же у команды Хосепа Гвардиолы шесть побед в турнире.