Эту идею она озвучила на заседании департамента образования

Эту идею она озвучила на заседании департамента образованияВрио вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова озвучила интересную идею на заседании департамента образования. Она предложила открыть школу блогеров во Владимире.«Во Владимирской области открыта замечательная школа журналистики. Но сейчас наши дети почти живут в социальных сетях. Поэтому предлагаю в рамках медиаобразования на базе школы журналистики открыть и школу для блогеров», – объяснила Марина Чекунова.Кроме того, на заседании коллегии поговорили о создании современной образовательной среды, развитии системы дополнительного образования, условиях для семейного воспитания сирот и о подготовке высокопрофессиональных кадров для экономики региона.