Исполнительница заявила, что стала испытывать серьезное давление после победы на национальном отборе Украины на Евровидение-2019. Maruv рассказала, какие жесткие условия ей поставили для участия в песенном конкурсе.

Исполнительница заявила, что стала испытывать серьезное давление после победы на национальном отборе Украины на "Евровидение-2019". Maruv рассказала, какие жесткие условия ей поставили для участия в песенном конкурсе.Несколько часов назад звезда опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором открыто высказалась о несправедливом договоре с Национальной телевизионной компанией Украины. По словам Анны Корсун, требования организации нарушают ее права. Так, исполнительнице запрещено устраивать импровизации на сцене и общаться с журналистами без согласия вышестоящих лиц. Кроме того, обязана выполнять любые требования и указания компании."Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала она. Певица добавила, что взамен не получает ни финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки.Как отметила исполнительница, сотрудники Национальной телекомпании Украины изначально не хотели засчитывать ее победу из-за концертной деятельности в России. В апреле должна была выступить в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге певица согласилась отменить свое выступление в стране, передает . "Я готова отказаться от выступлений в России", – пояснила она.Звезда уверена, что на нее оказывают давление, и обратилась за помощью к прессе. "Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019". Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", – заключила Анна Корсун.