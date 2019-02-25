Евгения Медведева раскрыла причину поражения на Олимпийских
играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Фигуристка призналась, что ей мешала
травма.
Евгения Медведева раскрыла причину поражения на Олимпийских
играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Фигуристка призналась, что ей мешала
травма.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о
важности тренировок накануне прокатов. По словам фигуристки, это своего рода
психологическое состязание – иногда победа приходит еще до старта.
"Задел для проката именно на тренировке.
Психологический задел. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь
три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует. Она ведь точно понимает,
что под включенную музыку ты вряд ли сорвешь программу", – поделилась
.
Фигуристка также решилась назвать причину, по которой
неудачно выступила на Олимпиаде в Пхенчхане. Журналисты заметили, что после
прокатов, даже вне катка, Евгения прихрамывала. Спортсменка призналась, что
травма очень мешала. "Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала…",
– с грустью заметила Медведева в интервью порталу TeamRussia.
Фигуристка Евгения заняла первое место в женском
одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. По сумме короткой
и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла, напоминает . Спортсменка
в итоге отобралась на чемпионат мира, который пройдет в Японии.
Олимпийская чемпионка и четырехкратная победительница
чемпионатов мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила надежду, что
возрождается после череды неудач. По ее словам, спортсменка заслужила эту
победу. Медведева прибавляет и стала очень красиво кататься, передает .