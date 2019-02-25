Евгения Медведева раскрыла причину поражения на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Фигуристка призналась, что ей мешала травма.

Евгения Медведева раскрыла причину поражения на Олимпийскихиграх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Фигуристка призналась, что ей мешалатравма.Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала оважности тренировок накануне прокатов. По словам фигуристки, это своего родапсихологическое состязание – иногда победа приходит еще до старта."Задел для проката именно на тренировке.Психологический задел. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешьтри оборота, три, три, три, еще и еще, это действует. Она ведь точно понимает,что под включенную музыку ты вряд ли сорвешь программу", – поделиласьФигуристка также решилась назвать причину, по которойнеудачно выступила на Олимпиаде в Пхенчхане. Журналисты заметили, что послепрокатов, даже вне катка, Евгения прихрамывала. Спортсменка призналась, чтотравма очень мешала. "Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала…",– с грустью заметила Медведева в интервью порталу TeamRussia.Фигуристка Евгения заняла первое место в женскомодиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. По сумме короткойи произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла, напоминает . Спортсменкав итоге отобралась на чемпионат мира, который пройдет в Японии.Олимпийская чемпионка и четырехкратная победительницачемпионатов мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила надежду, чтовозрождается после череды неудач. По ее словам, спортсменка заслужила этупобеду. Медведева прибавляет и стала очень красиво кататься, передает .