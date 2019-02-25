Агата Муцениеце рассказала о серьезных проблемах в семье. Супруга Павла Прилучного сообщила, что их 6-летний сын заболел и попал в больницу – из-за чего актрисе пришлось забросить свой видеоблог.

Агата Муцениеце рассказала о серьезных проблемах в семье.Супруга Павла Прилучного сообщила, что их 6-летний сын заболел и попал вбольницу – из-за чего актрисе пришлось забросить свой видеоблог.Неприятности обрушились на семью Муцениеце и Прилучного впрошлом месяце – вскоре после того, как они с размахом отпраздновали шестойдень рождения сына. Ребенок заболел и был госпитализирован с гнойным отитом."Тимошка очень сильно болел... он даже лежал вбольнице. У него был гнойный отит и ему прокалывали ушко. Короче, год начался скаких-то трешовых проблем!", – пожаловалась подписчикам Муцениеце. Что ещепортило ей настроение, актриса не уточнила. Главное – что ребенок теперьздоров.Так или иначе, свой блог о семье актриса на время забросила.И только сейчас снова заставила себя взять в руки камеру. Актримарешила оставить все проблемы в прошлом и начать с чистого листа. "Перелистнулии пошли дальше!", – заявила Муцениеце.Однако актриса на этом не остановилась и шокировала поклонников неожиданным признанием. "Где же Павел? Ребят, мы развелись, и он уехал из этого дома", – заявила Муцениеце. Далее, видимо, ожидая, какой эффект произведут ее слова в СМИ, Агата Муцениецевыложила картинку заголовков, которые, по ее представлениям, должны появиться в Сети после ее заявления.тут же успокоила фанатов. Актриса объяснила, что Прилучный в Калининграде на съемках. А в семье все хорошо, и слухи о разводе не имеют под собой оснований, заключила Муцениеце.