На момент проверки у него было 12 мобильных телефонов без необходимой маркировки
На момент проверки у него было 12 мобильных телефонов без необходимой маркировки
В Муроме прокуроры поймали индивидуального предпринимателя, который продавал нелегальные смартфоны в торговом центре «Витязь».
На момент проверки у него было 12 мобильных телефонов без необходимой маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), сертификатов соответствия и деклараций. Использование смартфонов, не адаптированных к условиям использования в России, могло привести к их порче, а отсутствие маркировки не свидетельствовало о безопасности гаджетов.
В отношении бизнесмена возбуждено административное производство, он привлечен к административной ответственности. Смартфоны сняли с продажи.