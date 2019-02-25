На момент проверки у него было 12 мобильных телефонов без необходимой маркировки

На момент проверки у него было 12 мобильных телефонов без необходимой маркировкиВ Муроме прокуроры поймали индивидуального предпринимателя, который продавал нелегальные смартфоны в торговом центре «Витязь».На момент проверки у него было 12 мобильных телефонов без необходимой маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС), сертификатов соответствия и деклараций. Использование смартфонов, не адаптированных к условиям использования в России, могло привести к их порче, а отсутствие маркировки не свидетельствовало о безопасности гаджетов.В отношении бизнесмена возбуждено административное производство, он привлечен к административной ответственности. Смартфоны сняли с продажи.