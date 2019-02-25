В Испании в возрасте 64 лет скончался Игорь Малашенко. Супруг Божены Рынской был найден мертвым при странных обстоятельствах.

В Испании в возрасте 64 лет скончался Игорь Малашенко. Супруг Божены Рынской был найден мертвым при странных обстоятельствах.По некоторым данным,политтехнолог и бывший медиаменеджерпокончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает "Коммерсант".Женой Игоря Малашенко была экс-художественный директор галереи "Манеж" Елена Малашенко (Пивоварова). О скандальном бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала нынешняя супруга мужчины, журналистка Божена Рынска.Так, ранее на своей странице в Facebook она заявила, что вынуждена освещать бракоразводный процесс Малашенко с его экс-супругой. По словам Рынской, та обвинила мужчину в растрате 60 тысяч долларов, передает "".Как писали "Дни.ру", муж очень тяжело переживал разборки с экс-супругой. В результате Малашенко оказался в больнице – здоровье мужчины дало сбой.Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также гендиректоромРГТРК "Останкино". Кроме того, муж Божены Рынской возглавлял предвыборный штабтелеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018году.К слову, телеведущая уже отреагировала на печальную новость о смерти Малашенко. "Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентскоц кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", – написала в своем Telegram-канале Собчак о кончине мужа .