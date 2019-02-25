25.02.2019

2019-02-25 20:55:31

На трассе в Удмуртии погиб водитель легковушки

В Удмуртии произошла смертельная авария. Погиб один из участников ДТП.



Сообщается, что 28-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги. Там он столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ". В результате ЧП водитель легкового автомобиля погиб, передает .