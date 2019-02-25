В провинции Онтарио на востоке Канады около 30 тысяч домохозяйств, магазинов и государственных учреждений остались без электричества из-за ураганного ветра.

В провинции Онтарио на востоке Канады около 30 тысяч домохозяйств, магазинов и государственных учреждений остались без электричества из-за ураганного ветра. Такие данные сообщает телеканал CTV.По информации метеорологов, местами скорость порывов ветра достигает 120 километров в час (33 метра в секунду). Непогода обрушилась на южную часть региона, где расположены города Торонто, Кингстон и Гамильтон.Как отчитались представители региональной электросетевой компании Hydro One, аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, однако о сроках завершения работ пока не сообщается. При этом число обрывов может увеличиться, так как сильный ветер стихнет лишь в понедельник, 25 февраля.Также поступила информация о десятках поваленных деревьев и рекламных щитов, передает ТАСС. У многих малоэтажных домов сорваны крыши. О пострадавших не сообщается.