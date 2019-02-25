Внезапная кончина политтехнолога, сооснователя НТВ Игоря Малашенко стала для многих шоком. О том, что могло привести к трагедии с 64-летним супругом Божены Рынской, Дни.ру рассказал правозащитник Александр Хаминский.

Внезапная кончина политтехнолога, сооснователяНТВ Игоря Малашенко стала для многих шоком. О том, что могло привести к трагедиис 64-летним супругом Божены Рынской, "Дни.ру" рассказал правозащитник АлександрХаминский.По мнению юриста, рассуждать об обстоятельствах смертибывшего медиаменеджера преждевременно. "Игорь Малашенко умер только сегодняутром. Говорить о том, было ли это самоубийство, или он умер в результатеухудшения состояния здоровья, мы сейчас не можем, поскольку еще нет врачебногозаключения… Предстоят вскрытие, экспертиза и все остальные процессуальные действия",– прокомментировал Хаминский.Правозащитник рассказал о непростых отношенияхМалашенко с супругой Боженой Рынской. Он напомнил, что политтехнологи ижурналистка сочетались законным браком в сентябре 2018 года, а перед этимдолгие годы жили в так называемом гражданском браке."В отношении вдовы я ничего сказать не хочу, у неесейчас горе. Но это был проект всей ее жизни. Она не беременела и не связываласебя отношениями с другими мужчинами, чтобы дождаться Игоря", – заявил юрист. "Явстречал Божену в конце июля-начале августа в Монте-Карло, она жаловалась засоседним столом с подружкой на Малашенко. Что, мол, она этот проект на себетянула, а он никак не реализуется. То он про сына говорил, то про дочь: у негобыли вечные ссылки на своих детей, которые он, по словам Божены, придумывал,лишь бы не узаконивать с ней отношения", – поделился Александр Хаминский.По словам правозащитника, в конце концов в результатеодной из ссор у Малашенко и Рынской произошел большой скандал, и мужчина былготов прекратить с ней отношения. "Он заявил ей об этом напрямую. Более того, Игорьпредложил ей отступные в размере 100 тысяч евро. Это вывело ее из себя, на тотмомент было лет восемь их отношениям. Она кричала на него в голос сиспользованием нецензурной лексики", – открыл подробности отношений Божены Рынскойс мужем юрист."Ее эта ситуация выбешивала. Я думаю, с ее стороныникакой любви либо теплого отношения к Малашенко не было и в помине", – считаетсобеседник "Дни.ру". Хаминский поделился своим видением причины неожиданной кончинымужаПо его мнению, к госпитализации Малашенко,состоявшейся в середине февраля этого года и неожиданной трагедии, могло привестито, что тот все время находился в стрессе. "Я думаю, что он жил в состоянии постоянногонервного возбуждения. Нахождение в постоянном стрессе приводит к спазму мышц исосудов. То, что его госпитализировали в неврологию, как раз подтверждает мое предположение",– отметил Хаминский.Кроме того, юрист высказался и по поводу вышедшейстатьи скандально известной блогерши Елены Миро об отношениях Игоря Малашенко спрежней семьей и, в частности, супругой Еленой Малашенко (Пивоваровой)."По моему мнению, эта статья написана в интересах БоженыРынской, более того, она упоминает ее чуть ли не как свою подругу. Хочусказать, что ситуация не совсем такая, какой представила ее блогерша. А то, чтопишет блогерша об отношениях Игоря, бывшей жены и детей, это полнейший бред,выдумки", – уверен Хаминский.Напомним, Игорь Малашенкобыл найден мертвым в Испании. Мужу было 64 года.