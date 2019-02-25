Внезапная кончина политтехнолога, сооснователя
НТВ Игоря Малашенко стала для многих шоком. О том, что могло привести к трагедии
с 64-летним супругом Божены Рынской, Дни.ру рассказал правозащитник Александр
Хаминский.
Внезапная кончина политтехнолога, сооснователя
НТВ Игоря Малашенко стала для многих шоком. О том, что могло привести к трагедии
с 64-летним супругом Божены Рынской, "Дни.ру" рассказал правозащитник Александр
Хаминский.
По мнению юриста, рассуждать об обстоятельствах смерти
бывшего медиаменеджера преждевременно. "Игорь Малашенко умер только сегодня
утром. Говорить о том, было ли это самоубийство, или он умер в результате
ухудшения состояния здоровья, мы сейчас не можем, поскольку еще нет врачебного
заключения… Предстоят вскрытие, экспертиза и все остальные процессуальные действия",
– прокомментировал Хаминский.
Правозащитник рассказал о непростых отношениях
Малашенко с супругой Боженой Рынской. Он напомнил, что политтехнологи и
журналистка сочетались законным браком в сентябре 2018 года, а перед этим
долгие годы жили в так называемом гражданском браке.
"В отношении вдовы я ничего сказать не хочу, у нее
сейчас горе. Но это был проект всей ее жизни. Она не беременела и не связывала
себя отношениями с другими мужчинами, чтобы дождаться Игоря", – заявил юрист. "Я
встречал Божену в конце июля-начале августа в Монте-Карло, она жаловалась за
соседним столом с подружкой на Малашенко. Что, мол, она этот проект на себе
тянула, а он никак не реализуется. То он про сына говорил, то про дочь: у него
были вечные ссылки на своих детей, которые он, по словам Божены, придумывал,
лишь бы не узаконивать с ней отношения", – поделился Александр Хаминский.
По словам правозащитника, в конце концов в результате
одной из ссор у Малашенко и Рынской произошел большой скандал, и мужчина был
готов прекратить с ней отношения. "Он заявил ей об этом напрямую. Более того, Игорь
предложил ей отступные в размере 100 тысяч евро. Это вывело ее из себя, на тот
момент было лет восемь их отношениям. Она кричала на него в голос с
использованием нецензурной лексики", – открыл подробности отношений Божены Рынской
с мужем юрист.
"Ее эта ситуация выбешивала. Я думаю, с ее стороны
никакой любви либо теплого отношения к Малашенко не было и в помине", – считает
собеседник "Дни.ру". Хаминский поделился своим видением причины неожиданной кончины
мужа
По его мнению, к госпитализации Малашенко,
состоявшейся в середине февраля этого года и неожиданной трагедии, могло привести
то, что тот все время находился в стрессе. "Я думаю, что он жил в состоянии постоянного
нервного возбуждения. Нахождение в постоянном стрессе приводит к спазму мышц и
сосудов. То, что его госпитализировали в неврологию, как раз подтверждает мое предположение",
– отметил Хаминский.
Кроме того, юрист высказался и по поводу вышедшей
статьи скандально известной блогерши Елены Миро об отношениях Игоря Малашенко с
прежней семьей и, в частности, супругой Еленой Малашенко (Пивоваровой).
"По моему мнению, эта статья написана в интересах Божены
Рынской, более того, она упоминает ее чуть ли не как свою подругу. Хочу
сказать, что ситуация не совсем такая, какой представила ее блогерша. А то, что
пишет блогерша об отношениях Игоря, бывшей жены и детей, это полнейший бред,
выдумки", – уверен Хаминский.
Напомним, Игорь Малашенко
был найден мертвым в Испании. Мужу было 64 года.