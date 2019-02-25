Президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. На этот раз лидер Незалежной рассказал о планах Кремля по расчленению Украины. По словам Порошенко, Киеву удалось предотвратить раскол страны по Днепру.

Президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. На этот раз лидер Незалежной рассказал о планах Кремля по расчленению Украины. По словам Порошенко, Киеву удалось предотвратить раскол страны по Днепру.Целью президента России Владимира Путина был не только Крыми Донбасс, громогласно объявил Порошенко. С этой целью в Незалежной быларазвернута кампания информационная кампания о необходимости федерализациистраны, то есть предоставления ее регионам большей самостоятельности, уверенпрезидент Украины.Если бы "план Кремля" сработал, то Путин, считаетПорошенко, получил бы большое влияние на происходящее в стране. ЛидерНезалежной посоветовал главе российского государства почитать книги обукраинских националистах."Там ответы на все наши успехи сейчас, пустьусвоит", – передают слова Порошенко украинские СМИ.Подробнее лидер Незалежной остановился на "планахКремля". Они, по мнению Порошенко, были воистину наполеоновские. Дляначала Москва якобы всеми силами старалась уговорить Западную Украину, а потом,поняв, что это невозможно, решила разделить страну по Днепру."Мы похоронили проект растерзания Украины, мыпохоронили проект многовекторности, которым нас кормили долгие 23 года", -торжественно объявил Порошенко, у которого, как известно, серьезные проблемы салкоголем.А пока украинский лидер разбрасывается пафоснымизаявлениями, дома против него уже готовятся возбудить уголовное дело о подкупеизбирателей. На днях глава МВД страны Арсен Аваков заявил о попыткахпредвыборного штаба сфальсифицировать результаты голосования.Министр сообщил, что сторонники президента ведут скупкуголосов граждан при помощи так называемых "сеток" сторонников врегионах. На эти цели из государственного бюджета выделено полтора миллиардагривен.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На постглавы государства претендуют 44 человека. в предвыборной гонкепроигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру ЮлииТимошенко.