Президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. На этот раз лидер Незалежной рассказал о планах Кремля по расчленению Украины. По словам Порошенко, Киеву удалось предотвратить раскол страны по Днепру.
Президент Украины Петр Порошенко отметился очередным сомнительным заявлением. На этот раз лидер Незалежной рассказал о планах Кремля по расчленению Украины. По словам Порошенко, Киеву удалось предотвратить раскол страны по Днепру.
Целью президента России Владимира Путина был не только Крым
и Донбасс, громогласно объявил Порошенко. С этой целью в Незалежной была
развернута кампания информационная кампания о необходимости федерализации
страны, то есть предоставления ее регионам большей самостоятельности, уверен
президент Украины.
Если бы "план Кремля" сработал, то Путин, считает
Порошенко, получил бы большое влияние на происходящее в стране. Лидер
Незалежной посоветовал главе российского государства почитать книги об
украинских националистах.
"Там ответы на все наши успехи сейчас, пусть
усвоит", – передают слова Порошенко украинские СМИ.
Подробнее лидер Незалежной остановился на "планах
Кремля". Они, по мнению Порошенко, были воистину наполеоновские. Для
начала Москва якобы всеми силами старалась уговорить Западную Украину, а потом,
поняв, что это невозможно, решила разделить страну по Днепру.
"Мы похоронили проект растерзания Украины, мы
похоронили проект многовекторности, которым нас кормили долгие 23 года", -
торжественно объявил Порошенко, у которого, как известно, серьезные проблемы с
алкоголем.
А пока украинский лидер разбрасывается пафосными
заявлениями, дома против него уже готовятся возбудить уголовное дело о подкупе
избирателей. На днях глава МВД страны Арсен Аваков заявил о попытках
предвыборного штаба сфальсифицировать результаты голосования.
Министр сообщил, что сторонники президента ведут скупку
голосов граждан при помощи так называемых "сеток" сторонников в
регионах. На эти цели из государственного бюджета выделено полтора миллиарда
гривен.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост
главы государства претендуют 44 человека. в предвыборной гонке
проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии
Тимошенко.