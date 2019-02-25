Акцию приурочили ко дню основания Владимирской губернии

Акцию приурочили ко дню основания Владимирской губернииВладимирская областная научная библиотека создала интереснейшую коллекцию краеведческих раскрасок. Ее разработали на основе уникальных открыток, на которых изображены виды губернского города Владимира. Они хранятся в фонах библиотеки.«Занимаясь творчеством, человек может не только улучшить свое настроение, отдохнув от повседневной суеты, но и получить огромное удовольствие от общения с искусством и историей. Раскрашивание полезно для нормализации работы мозга, помогает бороться с неврозами и депрессиями. Не случайно многие психотерапевты все больше внимания уделяют арт-терапии и, в частности, рекомендуют для снятия стресса раскраски», - пишут на сайте библиотеки.Акцию приурочили ко дню основания Владимирской губернии, она продлится с 1-го по 7-е марта.Поделиться получившимися картинками можно в соцсетях, но не забывайте добавить хэштег #РаскрасьГубернскийВладимир. Работы участников разместят на сайте библиотеки.