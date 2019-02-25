Судьба москвички Александры Лисицыной не оставила равнодушными многих. Женщина, воспитывающая троих малолетних детей, уже несколько месяцев содержится в следственном изоляторе. Происходящее шокирует даже бывалых юристов и правозащитников, которые искренне недоумевают, зачем следствию понадобилось разлучать ее с семьей. Обвинение подозревает Лисицыну в мошенничестве, однако реальных доказательств вины женщины нет, уверены адвокаты. Вместе с общественностью они требуют освободить Александру из-под стражи и позволить ей вернуться к семье.

Судьба москвички Александры Лисицыной не оставила равнодушными многих. Женщина, воспитывающая троих малолетних детей, уже несколько месяцев содержится в следственном изоляторе. Происходящее шокирует даже бывалых юристов и правозащитников, которые искренне недоумевают, зачем следствию понадобилось разлучать ее с семьей. Обвинение подозревает Лисицыну в мошенничестве, однако реальных доказательств вины женщины нет, уверены адвокаты. Вместе с общественностью они требуют освободить Александру из-под стражи и позволить ей вернуться к семье.Уголовное дело против Александры Лисицыной напоминает настоящий театр абсурда. В 2014 году женщине предложили приобрести землю в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Цена была привлекательной, поэтому многодетная мать согласилась. Делая это, она не подозревала, в какой кошмар превратится ее жизнь через несколько лет.Чтобы совершить сделку, знакомый Лисицыной порекомендовал ей двух специалистов. Однако мужчина вскоре умер, а та парочка выполнять свои обязательства на спешила. В итоге сделка сорвалась, а Александра благополучно о ней забыла. Жизнь пошла своим чередом – забота о троих детях, уроки английского в воскресной школе.Так продолжалось до 13 ноября 2018 года, когда в дверь квартиры Лисицыных постучались правоохранители. Они обыскали жилище, а саму мать доставили в Тверской районный суд Москвы, который сразу же заключил ее в следственный изолятор.Следствие полагает, что Лисицына, действуя в составе преступного сообщества, похитила у Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) участки на 37 миллионов рублей. Правоохранители утверждают, что перед эти земля была выведена из состава лесного фонда.Оказалось, что речь идет о тех самых участках, которые Лисицына так и не купила в 2014 году. Выяснилось, что по тем самым доверенностям земля была куплена у некоего неизвестного лица и оформлена на имя многодетной матери.Адвокаты женщины уверены: никаких доказательств вины их подзащитной у следствия нет. По словам юриста, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Шоты Горгадзе, никого из фигурантов дела (а всего их пять) Лисицына никогда не знала.Странная ситуация и с указанными земельными участками. Защита предоставила генеральный план села Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, в котором сказано, что эта земля выведена из состава лесного фонда. Соответственно, никакого ущерба государству просто не может быть. Но приобщить эту информация к материалам дела судья на заседании 9 января почему-то отказалась.Более того, несмотря на разумные и объективные доводы защиты, которая просила отпустить многодетную мать под домашний арест, суд решил продлить ей содержание под стражей на месяц. Следующее заседание состоится 26 февраля. Месяца следствию показалось мало, и теперь оно хочет оставить Александру за решеткой еще на 60 дней, сокрушаются адвокаты Лисицыной.Происходящее с многодетной матерью адвокат Шота Горгадзе называет не иначе как "дремучим Средневековьем". "В XXI веке содержать в клетке человека допустимо только тогда, когда он представляет угрозу обществу, а если он не обвиняется в преступлении насильственного характера, никого не убил, не агрессивен, то мне непонятно, почему человек должен содержаться в тюрьме", – сказал юрист на пресс-конференции в Москве.Вступилась за Александру Лисицыну и в Совете Федерации. По мнению сенатора Елены Афанасьевой, в резонансном деле присутствует как недоработка следственных органов, так и несправедливость к многодетной матери и ее семье."Дети Александры испытывают серьезное давление. Когда они выходят в школу, на улицу, некоторые напрямую говорят, что их мать находится в тюрьме, хотя вина человека еще не доказана", – сокрушается парламентарий.Зачем же следствию понадобилось бросать Лисицыну, ни разу ранее не привлекавшуюся к ответственности, за решетку? На этот счет у правоохранителей есть ряд "убойных" аргументов.Они утверждают, что Александра, окажись на свободе, продолжит заниматься преступной деятельностью, попытается уничтожить улики, а то и вовсе скроется в неизвестном направлении.Тезисы обвинения адвокаты и общественность считают, мягко говоря, несостоятельными. По словам Шоты Горгадзе, доверенности хранятся у следствия, никуда не денутся и земельные участки.Абсурдом защита считает и утверждения, что Лисицына может скрыться. Адвокаты напомнили следствию о современных методах слежки, например, об электронном браслете. Надень такой на человека – и он будет под круглосуточным контролем, сажать его в решетку совершенно необязательно.Горгадзе не исключает, что реальная цель удержания Лисицыной под стражей – выбить из нее показания, которые устроят следствие, в том числе признание вины. "С подобным в своей адвокатской практике я сталкивался неоднократно. Только после нужных следствию показаний человеку могли изменить меру пресечения", – отметил юрист."Кроме того, я не исключаю, что руководство следственных органов просто не знает о происходящим "внизу", – сказал Горгадзе.С адвокатом согласился его коллега по Совету при президенте по правам человека, глава Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин: "Не удивлюсь, если многие дни с Лисицыной следственных действий не проводили, просто использовали заключение под стражу для подавления воли ее воли", – отметил правозащитник.Все время следствия Лисицына содержится в СИЗО №10 в подмосковном Можайске. Не самое плохое место на фоне других следственных изоляторов, но и там есть свои проблемы. "В прошлом году мы опросили 20 освобожденных, и оказалось, что 18 из них не получили медицинскую помощь в нужный момент", – рассказал Бабушкин.Да и вообще, подчеркивают правозащитники, мотаться из Можайска в Москву зимой в холодном, тесном и продуваемом ветрами автозаке – сущее мучение даже для здорового и крепкого мужчины, не говоря о Лисицыной с ее хроническими заболеваниями."Александра подвергается наказанию за преступление, в котором ее только обвиняют, то есть сейчас она уже отбывает наказание в так называемом тюремном режиме в СИЗО, а данное наказание статьей 159 Уголовного кодекса России не предусмотрено", – подчеркнул руководитель информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис СолдатовПравозащитник пообещал оперативно отреагировать, если суд решит оставить Лисицыну под стражей."Мы внимательно следим за ситуацией и при возникновении у Александры каких-то сложностей, при давлении на нее и несоблюдении ее прав, мы сразу включимся, отправим запросы, сделаем ряд публикаций. У нас есть разные методы", – отметил он.Помочь многодетной матери вызвались самые разные люди – депутаты, сенаторы, журналисты, члены ветеранских организаций и многие другие неравнодушные граждане. С поручительством за Лисицыну выступил Шота Горгадзе, а также прославленный советский и российский ученый, профессор Артур Чилингаров.Некоторые из тех, кто просят освободить Александру, лично с ней знакомы и могут охарактеризовать ее исключительно с положительной стороны. Так, почетный полярник СССР и России Владимир Кошелев давно знает Лисицыну, вместе с ней и другими полярниками они возрождали дрейфующую станцию на краю земли."Она была в штабе. Молодая, приятная, спокойная", – рассказал Кошелев.Полярник обратился с ходатайством об изменении меры пресечения Александре. Он подчеркнул, что это была исключительно его инициатива.Хорошо знает Александру Лисицыну и священник отец Игорь. Он служит в Храме Архангела Михаила в Тропареве, в воскресной школе которого многодетная мать преподавала английский.По словам батюшки, Александра была у истоков основания школы. "Очень больно, что такие люди страдают", – сказал отец Игорь.По мнению Шоты Горгадзе, судья или следователь, который необоснованно отправил человека за решетку, должен нести личную ответственность за содеянное. "Лисицына не хочет подавать исков, она хочет забыть это и вернуться к детям. Но если будут продления содержания под стражей, то ее позиция изменится, и я буду первым, кто ей это порекомендует", – заявил адвокат.Чтобы привлечь больше внимание к резонансному делу, защитники Александры решили создать о ней сайт, где будет оперативно появляться информация о ходе дела и выкладываться материалы из СМИ. Кроме того, на ресурсе появится открытое письмо президенту, в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет.Под открытым письмом может подписаться любой неравнодушный человек. Игнорировать общественное мнение люди в погонах не должны, уверены правозащитники.