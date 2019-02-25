Владимиру Зеленскому предложили вызвать президента Украины на политическую дуэль. Только на дебатах он сможет положить Петра Порошенко на лопатки.

ВладимируЗеленскому предложили вызвать президента Украины на политическую дуэль. Толькона дебатах он сможет положить Петра Порошенко на лопатки.Бывшийзамглавы администрации президента Андрей Портнов уверен,что Петр Порошенко несможет реализовать план масштабной фальсификации выборов, если его вызовет надебаты Владимир Зеленский. Экс-чиновник назвал актера эрудированным человеком,который может положить президента на лопатки вопросами про кражи, оффшоры,мародерство и прочие "подвиги" Порошенко.том ,что президент готовит фальсификации на выборах украинская пресса узнала отЮлии Тимошенко. Лидер "Батькивщины" уже написала два заявления в прокуратуру иих у нее приняли. Но Андрей Портнов убежден, что вбросить миллион лишних бюллетенейза Порошенко, о чем предупреждает оранжевая принцесса, властям не удастся."Когдая слышу, что Порошенко не хватает миллион избирателей, у меня возникает вопрос:а как на 33 тысячах участков, где от одной до трех тысяч голосов, впихнутьмиллион? На каком участке его надо впихнуть? А для того, чтобы организоватьтакую работу, это нужно иметь смелость", – приводит слова Портного издание "ПолитНавигатор".Президентскиевыборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 44 кандидата. Тройкалидеров, согласно последним данным социологических опросов, выглядит так: комикВладимир занимает первое место, далее следуют действующий президент ПетрПорошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.Экспертыпрогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второй тур выйдут ПетрПорошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет за нынешним лидеромстраны. В случае борьбы Порошенко и президентомУкраины, вероятно, станет бывший кавээнщик.ПолитологИван Мезюхо считает, что если Петр Порошенко выйдет во второй тур выборов, томожет устроить провокацию на юго-востоке, сообщает телеканал . Экспертуверен, что Донбасс, как и раньше, будет использоваться украинскимруководством в своей внутриполитической жизни и поэтому нас ждет очередноеобострение ситуации на границе с непризнанными республиками.