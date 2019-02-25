Музыкальный продюсер Александр Толмацкий опубликовал архивный снимок с сыном. По его словам, на фотографии Децлу 13 лет.

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий опубликовал архивный снимок с сыном. По его словам, на фотографии Децлу 13 лет.В субботу, 23 февраля, отец Кирилла Толмацкого разместил на своей странице в Facebook снимок, на котором он кормит с сыном голубей. В подписи к посту музыкальный продюсер рассказал, что фотография была сделана в 1996 году, когда артисту было всего 13 лет.Этот семейный снимок растрогал многих пользователей. "Душу щемит, непередаваемые эмоции!" "Тысячи и уже наверное миллионы людей восприняли смерть Кирилла как личную трагедию", "Я не могу сдержать слез", – передаетслова комментаторовНапомним, хип-хоп-исполнитель скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердца. Артист внезапно почувствовал себя плохо после концерта в кафе Ижевска. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь звезды. О смерти Кирилла Толмацкого сообщил его отец на своей странице в Facebook. Рэпера похоронили на Пятницком кладбище.