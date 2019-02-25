Любовь Успенская готовит поклонникам настоящий сюрприз. Артистка ввязалась в авантюру с популярным у молодежи рэпером CYGO, который стал известен после песни Panda E.

Любовь Успенская готовит поклонникамнастоящий сюрприз. Артистка ввязалась в авантюру с популярным у молодежирэпером CYGO, который стал известен после песни "Panda E".Сообщается, что артисты готовят совместный трек. Композициябудет представлена на суд общественности уже в марте.Песня будет не новая, знаменитости перепели старый хит Успенской"Небо". CYGO рассказал, что напел свою версию композиции артистке подгитару.Якобы Любовь, услышав исполнение молодого рэпера, сказала "моймалой". Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"Напомним, что накануне, 24 февраля, Успенская отмечала свойюбилей. Звезда справила круглую дату в кругу самых близких.На празднике присутствовали Солистка группы"А`Студио" Кети Топурия, певица Глюк`Oza и Никалай Басков. Последнемуименинница даже предложила пожениться. "Я буду Любовь Баскова. А ты будешьНиколай Успенский", – шутила королева шансона.Также Любовь отметила, что самое важное в жизни – хорошеесамочувствие. Она так и сказала Баскову, который поинтересовался у нее ожелаемом. "Я хочу, чтобы все были здоровы. Это самое главное, потому чтомы можем все, у нас есть все, а купить здоровье невозможно", – заметилаУспенская.