Максим Фадеев не сдержал обещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не является частью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунта в соцсетях.

Максим Фадеев не сдержалобещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не являетсячастью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунтав соцсетях.Сегодня, 25 февраля, ЕкатеринаКищук рассказала, что ушла от Максима Фадеева. Более того, у девушки отобралисамое дорогое – станицу в соцсети Instagram с миллионом подписчиков.Также Екатерина попросилапоклонников группы Serebro быть лояльнее к новому составу группы. По ее мнению,девушек еще рано судить, так как они себя пока не показали. "Хочу, чтобы выподдержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их", – отметилаЕкатерина.Также экс-солисткасообщила, что профиль, который она вела, теперь будет принадлежать новымучастницам трио. "И тут следите за всеми новостями о них", – добавилаЕкатерина.Отметим, что по мнениюинтернет-обывателей, артистку заставили отдать профиль и уйти из продюсерскогоцентра, якобы именно такие условии я были прописаны в ее контракте. От Кищук просто избавились. Также фанатыотмечали, что Фадеев не сдержал обещание, которое давал совсемнедавно."Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях исказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперькаждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе ярешил, что так будет лучше для каждого", – заявлял Максим сразу после известия ороспуске .