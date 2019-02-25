Инцидент произошел на турнире по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars. Там спортсмен Эрберт Сантуш спровоцировал массовую драку.

Инцидент произошел на турнире побразильскому джиу-джитсу BJJ Stars. Там спортсмен Эрберт Сантуш спровоцировал массовуюдраку.В финале поединкаСантуш встретился с Фелипе Пеньей. Во время схватки первый травмировал колено. Затемвзбешенный стал кричать на секундантов Пеньи, сорвался с места и побежал ктрибунам, после чего завязалась массовая драка, передает BJJ Eastern Europe.Отмечается, что Эрберт Сантуш и ранее неоднократно попадался на драках и потасовкахна соревнованиях.