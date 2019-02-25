Инцидент произошел на турнире по
бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars. Там спортсмен Эрберт Сантуш спровоцировал массовую
драку.
Инцидент произошел на турнире по
бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars. Там спортсмен Эрберт Сантуш спровоцировал массовую
драку.
В финале поединка
Сантуш встретился с Фелипе Пеньей. Во время схватки первый травмировал колено. Затем
взбешенный стал кричать на секундантов Пеньи, сорвался с места и побежал к
трибунам, после чего завязалась массовая драка, передает BJJ Eastern Europe.
Отмечается, что Эрберт Сантуш и ранее неоднократно попадался на драках и потасовках
на соревнованиях.