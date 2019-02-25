Известная актриса Памела Андерсон обратилась к президенту
России. Звезда Спасателей Малибу просит Владимира Путина помочь в
освобождении китов-косаток и белух.
Известная актриса Памела Андерсон обратилась к президенту
России. Звезда "Спасателей Малибу" просит Владимира Путина помочь в
освобождении китов-косаток и белух.
11 косаток и 87 белух
находятся в центре передержки под Находкой в Приморском крае. Памела Андерсон,
представляющая Международный фонд защиты животных IFAW, просит российского
лидера посодействовать в их освобождении.
"Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить
косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам с
просьбой разрешить это и поручить освободить китов", – говорится в обращении
к Путину, опубликованном на сайте фонда.
также выразила надежду, что российское
правительство совместно с экологами и международными специалистами будет
работать над планом по возвращению этих косаток и белух в дикую природу,
передает .
Как сообщалось, экологи обратились с заявлением в Следственный
комитет. Главу СК Александра Бастрыкина просят проверить, нет ли признаков
жестокого обращения с животными в бухте Средняя в Приморье.
А Владивостокская природоохранная прокуратура уже нашла
нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи
завели дело о незаконном вылове и жестоком обращении. По данным СК, 11 косаток
оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были
младше года. Позже несколько животных исчезли из вольеров.
Еще до обращения Памелы Владимир Путин поручил генпрокуратуре
проверить соблюдение законодательства по добыче и охране морских млекопитающих
– в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили
"китовой тюрьмой". Кроме того, Путин поручил правительству разработать
требования к содержанию добытых морских млекопитающих. Андерсон в своем письме
поблагодарила российское руководство за принятые меры, пишет .