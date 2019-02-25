Известная актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России. Звезда Спасателей Малибу просит Владимира Путина помочь в освобождении китов-косаток и белух.

Известная актриса Памела Андерсон обратилась к президентуРоссии. Звезда "Спасателей Малибу" просит Владимира Путина помочь восвобождении китов-косаток и белух.11 косаток и 87 белухнаходятся в центре передержки под Находкой в Приморском крае. Памела Андерсон,представляющая Международный фонд защиты животных IFAW, просит российскоголидера посодействовать в их освобождении."Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпуститькосаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам спросьбой разрешить это и поручить освободить китов", – говорится в обращениик Путину, опубликованном на сайте фонда.также выразила надежду, что российскоеправительство совместно с экологами и международными специалистами будетработать над планом по возвращению этих косаток и белух в дикую природу,передает .Как сообщалось, экологи обратились с заявлением в Следственныйкомитет. Главу СК Александра Бастрыкина просят проверить, нет ли признаковжестокого обращения с животными в бухте Средняя в Приморье.А Владивостокская природоохранная прокуратура уже нашланарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователизавели дело о незаконном вылове и жестоком обращении. По данным СК, 11 косатококазались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них былимладше года. Позже несколько животных исчезли из вольеров.Еще до обращения Памелы Владимир Путин поручил генпрокуратурепроверить соблюдение законодательства по добыче и охране морских млекопитающих– в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили"китовой тюрьмой". Кроме того, Путин поручил правительству разработатьтребования к содержанию добытых морских млекопитающих. Андерсон в своем письмепоблагодарила российское руководство за принятые меры, пишет .