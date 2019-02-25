Недавние высказывания актера Алексея Серебрякова о нашей стране вызвали бурную реакцию общественности. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал артиста и некоторых его коллег по творческому цеху угомониться в своей критике по отношению к России.

Недавние высказывания актера АлексеяСеребрякова о нашей стране вызвали бурную реакцию общественности. Членэкспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян призвал артиста и некоторых его коллег по творческомуцеху угомониться в своей критике по отношению к России."Мне интересно, когда успокоится эта"великолепная четверка": Серебряков, Макаревич, Ефремов и Панин? Вовсех СМИ – регулярно обличающие страну выступления из их уст", – заявил "Дни.ру"эксперт. Он констатировал, что если нужно пройтись по "неразумнымроссиянам", то эти актеры "сразу рады стараться"."Некоторые из них даже не гнушаются обличать Россию иее граждан выступлениями из недружественных нашей стране государств. У насудивительно долготерпимая страна. И эти люди еще пытаются обвинить ее во всехсмертных грехах", – высказался Вадим Манукян. "Что бы стало с ними, если бы вРоссии реально были политические репрессии? Они хоть пытаются об этомзадуматься?" – с негодованием отметил собеседник "Дни.ру"."Воистину, те, кто на себе не испытали всех ужасовдействительно страшных времен, в полной мере не ведают, что они говорят о временахнынешних. Им просто сравнить не с чем", – считает Манукян. "На мой взгляд, эту"четверку", которая ничего не смыслит в политике, не стоитпубликовать, когда они пытаются незаслуженно обличать страну и ее граждан", -врезал что есть мочи словом критикующим Россию артистам эксперт.Отметим, резкие высказывания оРоссии многие пользователи соцсетей сочли плевком в страну и предательством. Ранее переехавший в Канаду актер набросился наРоссию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Во время лекциив Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается"переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрироватьпсевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.