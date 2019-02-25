Недавние высказывания актера Алексея
Серебрякова о нашей стране вызвали бурную реакцию общественности. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян призвал артиста и некоторых его коллег по творческому
цеху угомониться в своей критике по отношению к России.
Недавние высказывания актера Алексея
Серебрякова о нашей стране вызвали бурную реакцию общественности. Член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян призвал артиста и некоторых его коллег по творческому
цеху угомониться в своей критике по отношению к России.
"Мне интересно, когда успокоится эта
"великолепная четверка": Серебряков, Макаревич, Ефремов и Панин? Во
всех СМИ – регулярно обличающие страну выступления из их уст", – заявил "Дни.ру"
эксперт. Он констатировал, что если нужно пройтись по "неразумным
россиянам", то эти актеры "сразу рады стараться".
"Некоторые из них даже не гнушаются обличать Россию и
ее граждан выступлениями из недружественных нашей стране государств. У нас
удивительно долготерпимая страна. И эти люди еще пытаются обвинить ее во всех
смертных грехах", – высказался Вадим Манукян. "Что бы стало с ними, если бы в
России реально были политические репрессии? Они хоть пытаются об этом
задуматься?" – с негодованием отметил собеседник "Дни.ру".
"Воистину, те, кто на себе не испытали всех ужасов
действительно страшных времен, в полной мере не ведают, что они говорят о временах
нынешних. Им просто сравнить не с чем", – считает Манукян. "На мой взгляд, эту
"четверку", которая ничего не смыслит в политике, не стоит
публиковать, когда они пытаются незаслуженно обличать страну и ее граждан", -
врезал что есть мочи словом критикующим Россию артистам эксперт.
Отметим, резкие высказывания о
России многие пользователи соцсетей сочли плевком в страну и предательством. Ранее переехавший в Канаду актер набросился на
Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Во время лекции
в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается
"переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрировать
псевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.