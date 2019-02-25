Памятник установили к 67-летию со дня рождения выдающегося дипломата

Памятник установили к 67-летию со дня рождения выдающегося дипломата21 февраля в деревню Маринкино Киржачского района приехало много гостей.Душа вернулась домойНа центральной улице с букетами в руках стояли крупные российские и сербские дипломаты, уважаемые священнослужители и простые жители Киржачской земли. Они стали свидетелями поистине исторического события – здесь торжественно открыли памятник бывшему постоянному представителю России при Организации Объединённых Наций (ООН) Виталию Чуркину. Бронзовую статую, выполненную в технике «экспрессивной лепки», установили в 67-й день рождения выдающегося русского «солдата от дипломатии» на родине его отца, напротив места, где стоял родовой дом семейства Чуркиных.«Для моего мужа эта деревня имела огромное значение, - сказала вдова постпреда Ирина Чуркина. - Его душа, безусловно, сейчас находится здесь. Место для памятника мы выбрали не случайно. Он часто приезжал в Маринкино будучи ещё ребёнком. Всю жизнь Виталий Иванович помнил шаги своего деда, которые раздавались в деревенском доме. Помнил, как они гуляли в местных лесах. Когда у него появилась своя семья, он стал привозить сюда наших детей. Он здесь отдыхал, думал и подпитывался силами. Это очень хорошее место».Виталий Чуркин на протяжении многих лет занимал ответственный пост постоянного представителя нашей страны при ООН в Нью-Йорке. До этого он заслужил безукоризненную репутацию прекрасного дипломата, работая в Министерстве иностранных дел (МИД) и послом России во многих странах. До последних своих дней Виталий Иванович отстаивал интересы нашей родины. Он скончался на рабочем месте 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества.Скульптура - другуМонумент, на котором дипломат запечатлён в образе, отсылающем к статуям великих античных ораторов, установили по инициативе Российского Фонда Мира при участии МИД России, администрации Владимирской области, АНО «Мирный рассвет», ОАО «Киржачская типография» и неравнодушных меценатов. Его автором стал экс-кандидат в президенты Сербии, почётный член Российской академии художеств и член Французской академии изящных искусств, знаменитый скульптор Драган Раденович, который хорошо знал Виталия Чуркина.«Делать памятник своему другу для меня было очень сложно. Над скульптурой я трудился примерно полгода. Место для монумента подобрали прекрасное. Можно сказать, что теперь оно стало «микропунктом» ООН. Так что деревня Маринкино да и весь Киржачский район теперь навсегда связан с Организацией Объединённых Наций», - рассказал автор памятника, скульптор Драган Раденович.На торжественной церемонии открытия монумента присутствовали и коллеги Виталия Ивановича. На «малую Родину» дипломата приехали директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев, директор четвёртого Европейского департамента МИД Александр Боцан-Харченко, а также посол Сербии в РФ Словенко Терзич и представитель ООН в России Владимир Кузнецов.«Виталий Чуркин был не только потрясающим дипломатом, но и настоящим другом Сербии, всего нашего народа. Открывая монумент, посвящённый ему, я хочу сказать, что своей выдающейся работой он сам себе создал прекрасный памятник в истории российской дипломатии. В России за столетия сформировалась славная традиция – защищать братский сербский народ. Виталий Иванович был продолжателем этой традиции. В сердцах граждан моей страны живёт тёплая, светлая память о Виталии Ивановиче, за то, что он защищал нас в самые сложные годы», - заявил посол Сербии в России Славенко Терзич.Неугасимая памятьОднако открытие монумента - лишь первый шаг, который сделал Киржачский район на пути увековечивания памяти русского дипломата.«Дальнейшая судьба памятника – уже миссия киржачан, земляков этого выдающегося человека, - сказал участник рабочей группы по увековечиванию памяти Виталия Чуркина в Киржачском районе и генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Федоров. - Именно мы должны хранить память о Виталии Ивановиче, популяризировать её. Он был замечательным человеком, который славил российскую дипломатию на весь мир. Мы планируем создать музей Виталия Чуркина в доме, в котором родился его отец. Он стоял напротив того места, где мы сегодня открыли памятник, но в 60-х годах прошлого века его разобрали и перевезли в Киржач. Мы знаем этот дом и сейчас ведём переговоры об открытии в нём мемориала. Семья Чуркиных любезно предоставила нам первые экспонаты, и я надеюсь, что они станут хорошим началом для будущего музея».Кроме того, уже сейчас киржачане активно обсуждают проект благоустройства территории вокруг памятника и идею открыть в Маринкино дом русской дипломатии.