Перед всяким концертом императрицы российской эстрады строгий голос предупреждает зрителей: Ввиду эксклюзивности программы фото– и видеосъемка категорически запрещены. Хотя что там можем быть эксклюзивного – годами несменяемый камзол да диск с затертыми до дыр песнями...

Перед всяким концертом "императрицы" российской эстрады строгий голос предупреждает зрителей: "Ввиду эксклюзивности программы фото– и видеосъемка категорически запрещены". Хотя что там можем быть эксклюзивного – годами несменяемый камзол да диск с затертыми до дыр песнями...Ирина Аллегрова очень нервничает, когда зрители хотят запечатлеть ее выступление на память и достают мобильные телефоны. Несколько лет назад на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" певица даже прервала концерт, требуя, чтобы ее прекратили снимать даже журналисты, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.На концерт в подмосковных Мытищах журналистов не звали – это был рядовой "чес", выражаясь на слэнге самих звезды (у сейчас идет тур по городам, поселка и селам Московской области, куда, помимо Мытищ, входят Раменское и Чехов). Но когда один из поклонников достал мобильник, чтобы на память снять выступление любимой артистки, грянул чудовищный скандал..."Ушли с середины концерта народной артистки в Мытищах, – написал на своей странице в социальной сети Instagram фанат. – Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя в общественном месте. Якобы закон РФ. А выводят тебя из зала, будто ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу".К несчастью для певицы, фанат оказался журналистом ведущих телеканалов "Россия-24" и "Москва-24" Алексеем Калякиным. Он хорошо знает свои права и, очевидно, оставлять хамство и произвол бессовестных охранников "Императрицы" безнаказанным не намерен. Тем более, что на концертах Мадонны, Милен Фармер и других мировых поп-див можно снимать без ограничений.