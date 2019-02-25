На телефон пенсионера позвонил неизвестный и, представившись сотрудником пенсионного фонда, сообщил о том, что в связи с новой денежной реформой необходимо произвести замену денежных средств...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Братеево задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств пенсионера.В ОМВД России по району Братеево с заявлением о краже обратился 86-летний житель района. По словам потерпевшего, ему на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником пенсионного фонда, сообщил о том, что в связи с новой денежной реформой необходимо произвести замену денежных средств. Также звонивший сообщил, что данную операцию можно провести на дому и к нему в скором времени приедут сотрудники пенсионного фонда.Спустя некоторое время в квартиру потерпевшего пришли две женщины якобы для проверки имеющихся денежных средств. После ухода неизвестных заявитель обнаружил пропажу своих денег. Ущерб составил более 440 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22