Петр Порошенко вообразил себя Бэтменом и показывает всему миру, что он борется с российским президентом. Вот только Бэтмен из Петра Алексеевича получился какой-то разожравшийся.

ПетрПорошенко вообразил себя Бэтменом и показывает всему миру, что он борется сроссийским президентом. Вот только Бэтмен из Петра Алексеевича получилсякакой-то разожравшийся.ПрезидентНезалежной пытается показать, что в своей борьбе с российским лидеромВладимиром Путиным он возвышается над такими мелочами, как внутренние проблемыстраны, заявил на ток шоу Владимира Соловьева в эфире телеканала "Россия-1" экс-депутатВерховной рады Игорь Марков.У него есть один враг – этоПутин, а конкурентов нет. Я думаю, технологи преследуют целью именно такоймесседж подать населению. Внутренние проблемы внутренними проблемами, но мыможем потерять все – вот, я – Бэтмен, я спасаю Украину! Я один – Капитан Америка!"– сказал политик.Ведущийсразу же хлестко прокомментировал это высказывание. "При всем уважении кБэтмену и Капитану Америка, они настолько не разожрутся и столько не выпьют", –сказал Владимир Соловьев.Напомним, что в своей предвыборной кампании Петр Порошенко топорнокопирует избирательную кампаниюВладимира Путина. Политтехнологи, работающие на президента Украины взялинесколько слоганов российского лидера, с которыми он шел на последние выборы, изаменили его фамилию на .Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Данныеопросов общественного мнения свидетельствуют о том, что самый высокий рейтингсейчас у актера Владимира Зелнского, на втором месте действующий президент Петр. Тройку лидеров замыкает лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко. Эксперты предрекают, что одним туром выборы не ограничатся.