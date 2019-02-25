Петр
Порошенко вообразил себя Бэтменом и показывает всему миру, что он борется с
российским президентом. Вот только Бэтмен из Петра Алексеевича получился
какой-то разожравшийся.
Петр
Порошенко вообразил себя Бэтменом и показывает всему миру, что он борется с
российским президентом. Вот только Бэтмен из Петра Алексеевича получился
какой-то разожравшийся.
Президент
Незалежной пытается показать, что в своей борьбе с российским лидером
Владимиром Путиным он возвышается над такими мелочами, как внутренние проблемы
страны, заявил на ток шоу Владимира Соловьева в эфире телеканала "Россия-1" экс-депутат
Верховной рады Игорь Марков.
У него есть один враг – это
Путин, а конкурентов нет. Я думаю, технологи преследуют целью именно такой
месседж подать населению. Внутренние проблемы внутренними проблемами, но мы
можем потерять все – вот, я – Бэтмен, я спасаю Украину! Я один – Капитан Америка!"
– сказал политик.
Ведущий
сразу же хлестко прокомментировал это высказывание. "При всем уважении к
Бэтмену и Капитану Америка, они настолько не разожрутся и столько не выпьют", –
сказал Владимир Соловьев.
Напомним, что в своей предвыборной кампании Петр Порошенко топорно
копирует избирательную кампанию
Владимира Путина. Политтехнологи, работающие на президента Украины взяли
несколько слоганов российского лидера, с которыми он шел на последние выборы, и
заменили его фамилию на .
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Данные
опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что самый высокий рейтинг
сейчас у актера Владимира Зелнского, на втором месте действующий президент Петр
. Тройку лидеров замыкает лидер "Батькивщины" Юлия
Тимошенко. Эксперты предрекают, что одним туром выборы не ограничатся.