Дни.ру продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы, разборки, свадьбы и разводы – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 февраля 2019 года.

"Дни.ру" продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы, разборки, свадьбы и разводы – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 февраля 2019 года.Лидию Федосееву-Шушкину доставили в одну из столичных клиник с неутешительным диагнозом – острый инфаркт, компетентно передает РЕН ТВ. Легендарную артистку положили в реанимацию. Сообщается, что она почувствовала недомогание вечером, 24 февраля.Федосеева-Шушкина пожаловалась на боли в груди, была вызвана скорая помощьВ близком окружении артистки пока не прокомментировали информацию о госпитализации. Всегда охотно общающийся с прессой супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер группы "На-На" Бари Алибасов позже прервал молчание.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 февраля 2019 года, читайте в и специальных .