Ходят слухи, что артист сильно разозлил рэпера и его дни в Black Star могут быть сочтены. Поговаривают, что Егор Крид закрутил роман с девушкой брата Тимати.

Ходятслухи, что артист сильно разозлил рэпера и его дни в Black Star могут быть сочтены.Поговаривают, что Егор Крид закрутил роман с девушкой брата Тимати.Появилась информация о том, что певецвстречается с моделью Любовью Лишневской, избранницей младшего брата рэпераАртема Юнусова. Блондинка прославилась, снявшись в клипе Егора Крида "Слеза", гдесыграла его возлюбленную.Судя по всему, Лишневскаяникак не может забыть совместную работу в кадре с исполнителем. Недавно онаопубликовала в соцсети нарезку из самых откровенных сцен ролика, а ведь снят онбыл еще в прошлом году, сообщает VistaNews.ru.Пользователи Сети сделали вывод, что Любовь тоскует по ЕгоруКриду, а может быть, даже изменяет брату Тимати с певцом. К таким же выводам мог прийти и Тимати. Якобы именно поэтомурэпер не на шутку разозлился на подопечного и собрался с ним расставаться.Кроме того, есть версия, что Тимати хочет выгнатьЕгора Крида из Black Star, а такжеоставить себе псевдоним исполнителя, потому что тот подставил родной лэйбл,внезапно отказавшись выходить на сцену на музыкальном фестивале в Абу-Даби.заявил, что у него нет настроения, и он останется в гримерке.Ранее ведущая АленаВодонаева прокомментировала новость о том, что экс-возлюбленная певца выходитзамуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа". Она отметила, что все бывшие избранницы связали жизнь с мужчинами, не похожими на артиста. В качествепримера Водонаева привела Нюшу,Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участница шоу"Холостяк" объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена ВладимираЧопова.