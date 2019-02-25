Ходят
слухи, что артист сильно разозлил рэпера и его дни в Black Star могут быть сочтены.
Поговаривают, что Егор Крид закрутил роман с девушкой брата Тимати.
Ходят
слухи, что артист сильно разозлил рэпера и его дни в Black Star могут быть сочтены.
Поговаривают, что Егор Крид закрутил роман с девушкой брата Тимати.
Появилась информация о том, что певец
встречается с моделью Любовью Лишневской, избранницей младшего брата рэпера
Артема Юнусова. Блондинка прославилась, снявшись в клипе Егора Крида "Слеза", где
сыграла его возлюбленную.
Судя по всему, Лишневская
никак не может забыть совместную работу в кадре с исполнителем. Недавно она
опубликовала в соцсети нарезку из самых откровенных сцен ролика, а ведь снят он
был еще в прошлом году, сообщает VistaNews.ru.
Пользователи Сети сделали вывод, что Любовь тоскует по Егору
Криду, а может быть, даже изменяет брату Тимати с певцом. К таким же выводам мог прийти и Тимати. Якобы именно поэтому
рэпер не на шутку разозлился на подопечного и собрался с ним расставаться.
Кроме того, есть версия, что Тимати хочет выгнать
Егора Крида из Black Star, а также
оставить себе псевдоним исполнителя, потому что тот подставил родной лэйбл,
внезапно отказавшись выходить на сцену на музыкальном фестивале в Абу-Даби.
заявил, что у него нет настроения, и он останется в гримерке.
Ранее ведущая Алена
Водонаева прокомментировала новость о том, что экс-возлюбленная певца выходит
замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа". Она отметила, что все бывшие избранницы связали жизнь с мужчинами, не похожими на артиста. В качестве
примера Водонаева привела Нюшу,
Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участница шоу
"Холостяк" объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира
Чопова.