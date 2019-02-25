Из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко миротворческие усилия Москвы в Донбассе могут пойти насмарку. Батька подбросил дровишек в костер войны в регионе, поставив украинской армии несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, сообщают СМИ.

Из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко миротворческие усилия Москвы в Донбассе могут пойти насмарку. Батька подбросил дровишек в костер войны в регионе, поставив украинской армии несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, сообщают СМИ.Речь идет об управляемой ракете марки 9М124, выпуск 1989года. Поставки идут в рамках приказала Лукашенко о помощи в укреплении обороныУкраины, сообщает пресса со ссылкой на силовые ведомства Белоруссии.Отправленные Лукашенко на Украину ракеты входят в комплектвооружения украинского танка Т64БВ. Модернизация машины была завершена в 2017году.Дальность стрельбы ракеты – почти пять километров. По мнениюэкспертов, она будет крайне эффективна в условиях вооруженного конфликта вДонбассе.Кроме того, Лукашенко исправно обеспечивает Украинуэлектроникой для противотанковых ракетных комплексов "Скиф".Таким образом, Минск несет непосредственную ответственностьза продолжающуюся пять лет бойню в Донбассе, за разрушенные города и тысячижертв среди мирного населения.Ни для кого не секрет, что Лукашенко уже давно поставляет вНезалежную дизельное топливо, которое вырабатывается из российской нефти."Батькиной соляркой" заправляют танки и другую технику ВСУ.Не стоит забывать, что в Белоруссии возбуждали уголовныедела в отношении граждан республики, воевавших на стороне ополчения противукраинских войск.В довесок к помощи антироссийскому украинскому режиму на днях объявил о восстановлении отношений с НАТО. "Каксуверенное государство Белоруссия готова к конструктивному диалогу, в том числеи с Североатлантическим блоком", – заявил Батька.Тревожные заявления из Минска звучат на фоне кризиса вотношениях с Москвой. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, авозмущается ценами на энергоносители и будущими потерями отналогового маневра в нефтяной отрасли.