Из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко миротворческие усилия Москвы в Донбассе могут пойти насмарку. Батька подбросил дровишек в костер войны в регионе, поставив украинской армии несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, сообщают СМИ.
Из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко миротворческие усилия Москвы в Донбассе могут пойти насмарку. Батька подбросил дровишек в костер войны в регионе, поставив украинской армии несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, сообщают СМИ.
Речь идет об управляемой ракете марки 9М124, выпуск 1989
года. Поставки идут в рамках приказала Лукашенко о помощи в укреплении обороны
Украины, сообщает пресса со ссылкой на силовые ведомства Белоруссии.
Отправленные Лукашенко на Украину ракеты входят в комплект
вооружения украинского танка Т64БВ. Модернизация машины была завершена в 2017
году.
Дальность стрельбы ракеты – почти пять километров. По мнению
экспертов, она будет крайне эффективна в условиях вооруженного конфликта в
Донбассе.
Кроме того, Лукашенко исправно обеспечивает Украину
электроникой для противотанковых ракетных комплексов "Скиф".
Таким образом, Минск несет непосредственную ответственность
за продолжающуюся пять лет бойню в Донбассе, за разрушенные города и тысячи
жертв среди мирного населения.
Ни для кого не секрет, что Лукашенко уже давно поставляет в
Незалежную дизельное топливо, которое вырабатывается из российской нефти.
"Батькиной соляркой" заправляют танки и другую технику ВСУ.
Не стоит забывать, что в Белоруссии возбуждали уголовные
дела в отношении граждан республики, воевавших на стороне ополчения против
украинских войск.
В довесок к помощи антироссийскому украинскому режиму на днях объявил о восстановлении отношений с НАТО. "Как
суверенное государство Белоруссия готова к конструктивному диалогу, в том числе
и с Североатлантическим блоком", – заявил Батька.
Тревожные заявления из Минска звучат на фоне кризиса в
отношениях с Москвой. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а
возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от
налогового маневра в нефтяной отрасли.