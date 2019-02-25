Продюсер Бари Алибасов, до сих пор хранивший молчание, прокомментировал сообщения о болезни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг актрисы заверил, что она чувствует себя нормально.

Продюсер Бари Алибасов, до сих пор хранивший молчание,прокомментировал сообщения о болезни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг актрисызаверил, что она чувствует себя нормально.Лидия Федосеева-Шукшина действительно госпитализирована. Однакоинфаркта у нее не было. Врачи оставили актрису в больнице – но всего на одиндень."Нормально себя чувствует. Был небольшой подъемдавления, оставили где-то на сутки", – приводит слова супругаФедосеевой-Шукшиной Алибасова телеканал "360".Ранее сообщалось, что Лидия почувствоваланедомогание вечером, 24 февраля. Она пожаловалась на боли в груди, была вызванаскорая помощь. Легендарную актрису доставили в одну из столичных клиник с диагнозомострый инфаркт.Находясь в больнице, артистка пожаловалась редакторам скандально известного шоу "Пусть говорят" на плохое самочувствие. "Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!" – заявила звезда в телефонном разговоре.Слухи о серьезной болезни жены Алибасов опроверг и в соцсети. "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В субботу вылетаем на кинофестиваль в Испанию", – написал продюсер в Instagram.Бари Алибасов и Лидия поженились в 2018году. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для 71-летнегомузыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней Федосеевой-Шукшиной – пятый.Дети крайне негативно отнеслись к этомубраку. Говорят, что стресс, вызванный семейными конфликтами, стал причинойухудшения самочувствия актрисы. Бари Алибасов пытается всех примирить в семействеЛидии Федосеевой-Шукшиной – однако его попытки пока тщетны.