Продюсер Бари Алибасов, до сих пор хранивший молчание,
прокомментировал сообщения о болезни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг актрисы
заверил, что она чувствует себя нормально.
Продюсер Бари Алибасов, до сих пор хранивший молчание,
прокомментировал сообщения о болезни Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг актрисы
заверил, что она чувствует себя нормально.
Лидия Федосеева-Шукшина действительно госпитализирована. Однако
инфаркта у нее не было. Врачи оставили актрису в больнице – но всего на один
день.
"Нормально себя чувствует. Был небольшой подъем
давления, оставили где-то на сутки", – приводит слова супруга
Федосеевой-Шукшиной Алибасова телеканал "360".
Ранее сообщалось, что Лидия почувствовала
недомогание вечером, 24 февраля. Она пожаловалась на боли в груди, была вызвана
скорая помощь. Легендарную актрису доставили в одну из столичных клиник с диагнозом
острый инфаркт.
Находясь в больнице, артистка пожаловалась редакторам скандально известного шоу "Пусть говорят" на плохое самочувствие. "Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!" – заявила звезда в телефонном разговоре.
Слухи о серьезной болезни жены Алибасов опроверг и в соцсети. "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В субботу вылетаем на кинофестиваль в Испанию", – написал продюсер в Instagram.
Бари Алибасов и Лидия поженились в 2018
году. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Для 71-летнего
музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней Федосеевой-Шукшиной – пятый.
Дети крайне негативно отнеслись к этому
браку. Говорят, что стресс, вызванный семейными конфликтами, стал причиной
ухудшения самочувствия актрисы. Бари Алибасов пытается всех примирить в семействе
Лидии Федосеевой-Шукшиной – однако его попытки пока тщетны.