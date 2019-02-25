Иосиф Пригожин с удовольствием поработал бы с украинской певицей Maruv. Известный продюсер считает, что она может представлять Россию на следующем Евровидении.

Иосиф Пригожин с удовольствием поработал бы с украинскойпевицей Maruv.Известный продюсер считает, что она может представлять Россию на следующемЕвровидении.Жюри украинского национального отборочного конкурса наЕвровидение-2019 в финале присудило победу певице Maruv. Однако это не окончательно -исполнительница выступала в России, и решение о том, будет ли она представлятьУкраину на конкурсе в Израиле, еще не принято.Национальная общественная телерадиокомпания Украины выдвинула певице Maruv условия для участия в конкурсе Евровидение. Как сообщается, в контракте имеется пункт о запрете на гастроли в России. Окончательное решение по поводу участия певицы в конкурсе будет принято только после ее ответов по поводу российских гастролей.Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страну на Евровидении-2019 должны представить артисты, которые не ездят на гастроли в Россию.