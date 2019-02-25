Иосиф Пригожин с удовольствием поработал бы с украинской
певицей Maruv.
Известный продюсер считает, что она может представлять Россию на следующем
Евровидении.
Иосиф Пригожин с удовольствием поработал бы с украинской
певицей Maruv.
Известный продюсер считает, что она может представлять Россию на следующем
Евровидении.
Жюри украинского национального отборочного конкурса на
Евровидение-2019 в финале присудило победу певице Maruv. Однако это не окончательно -
исполнительница выступала в России, и решение о том, будет ли она представлять
Украину на конкурсе в Израиле, еще не принято.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины выдвинула певице Maruv условия для участия в конкурсе Евровидение. Как сообщается, в контракте имеется пункт о запрете на гастроли в России. Окончательное решение по поводу участия певицы в конкурсе будет принято только после ее ответов по поводу российских гастролей.
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страну на Евровидении-2019 должны представить артисты, которые не ездят на гастроли в Россию.