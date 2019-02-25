Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористического
шоу Смехопанорама. Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.
Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористического
шоу "Смехопанорама". Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.
В начале 2000-х Дмитрий Иванов и Антонина Истомина создали
дуэт "Ивановы", который
после попадания в шоу "Смехопанорама", быстро стал популярен у зрителя . Новоиспеченные протеже Петросяна успешно
гастролировали и прилично зарабатывали.
Именно в момент творческого подъема Иванов и стал
злоупотреблять спиртными напитками. А после он попал в большие неприятности.
Дмитрий занял у влиятельных знакомых 250 тысяч долларов и не смог отдать деньги.
Тогда-то он и стал пить, как говорится, по-черному.
"Курс взлетел и теперь я должен 250 тысяч долларов, но в
рублях это в два раза больше", – рассказал Иванов редакторам программы "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1".
Иванова поддерживала и поддерживает до сих пор его гражданская
супруга Антонина Истомина. Артистка подарила Иванову троих детей. Женщина пробовала
различные способы борьбы с пьянством мужа, но не выдержала и ушла от него.
В отчаянии Истомина обратилась за помощью ко всем знакомым,
среди которых была и первая супруга Дмитрия – Валентина Иванова. 30 лет назад
актер бросил Валентину с маленьким сном и ушел к Антонине.
Валентина отметила, что бывшему мужу помочь не отказывается.
Она давно простила экс-супруга за предательство. "Мой сын был без поддержки
его. Он вырос очень хорошим. Было непросто без мужа, но работала, вытянула его,
себя... Но я хочу, правда, чтобы Дима выздоровел, у него есть цель – это дети и
работа", – добавила Иванова. Женщина уверена, что Дмитрий сможет побороть
пагубное пристрастие.
В студии программы появился и сам Дмитрий Иванов. Артист
признался, что проходил реабилитацию в медицинском центре, в который его
определил Андрей Малахов. По словам юмориста, он уже три года живет с пожилой
матерью Людмилой. Пенсионерка как может заботится о великовозрастном сыне,
однако то и дело покупает тому алкоголь. "Стыдно, конечно. Никогда в жизни не
ходила в винный магазин, а сейчас я это делаю, потому что будет только хуже", —
рассказала родительница звезды.