Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористического шоу Смехопанорама. Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.

Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористическогошоу "Смехопанорама". Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.В начале 2000-х Дмитрий Иванов и Антонина Истомина создалидуэт "Ивановы", которыйпосле попадания в шоу "Смехопанорама", быстро стал популярен у зрителя . Новоиспеченные протеже Петросяна успешногастролировали и прилично зарабатывали.Именно в момент творческого подъема Иванов и сталзлоупотреблять спиртными напитками. А после он попал в большие неприятности.Дмитрий занял у влиятельных знакомых 250 тысяч долларов и не смог отдать деньги.Тогда-то он и стал пить, как говорится, по-черному."Курс взлетел и теперь я должен 250 тысяч долларов, но врублях это в два раза больше", – рассказал Иванов редакторам программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1".Иванова поддерживала и поддерживает до сих пор его гражданскаясупруга Антонина Истомина. Артистка подарила Иванову троих детей. Женщина пробоваларазличные способы борьбы с пьянством мужа, но не выдержала и ушла от него.В отчаянии Истомина обратилась за помощью ко всем знакомым,среди которых была и первая супруга Дмитрия – Валентина Иванова. 30 лет назадактер бросил Валентину с маленьким сном и ушел к Антонине.Валентина отметила, что бывшему мужу помочь не отказывается.Она давно простила экс-супруга за предательство. "Мой сын был без поддержкиего. Он вырос очень хорошим. Было непросто без мужа, но работала, вытянула его,себя... Но я хочу, правда, чтобы Дима выздоровел, у него есть цель – это дети иработа", – добавила Иванова. Женщина уверена, что Дмитрий сможет поборотьпагубное пристрастие.В студии программы появился и сам Дмитрий Иванов. Артистпризнался, что проходил реабилитацию в медицинском центре, в который егоопределил Андрей Малахов. По словам юмориста, он уже три года живет с пожилойматерью Людмилой. Пенсионерка как может заботится о великовозрастном сыне,однако то и дело покупает тому алкоголь. "Стыдно, конечно. Никогда в жизни неходила в винный магазин, а сейчас я это делаю, потому что будет только хуже", —рассказала родительница звезды.