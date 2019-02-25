17 апреля в Кремлевском дворце Примадонна даст единственный концерт, посвященный 70-летию. Правда, чествовать последнюю народную артистку Советского Союзе смогут не все.

17 апреля в Кремлевском дворце Примадонна даст единственный концерт, посвященный 70-летию. Правда, чествовать последнюю народную артистку Советского Союзе смогут не все.Прежде планировалось, что эту историческую программу снимут для истории, как было с "Избранным" в 1998 году или "Снами о любви" в 2009. Даже на сайте Кремля значилось "Концерт-съемка". Но что-то изменилось, и эта строчка пропала ото всюду.Директора Примадонны Елена Чупракова на вопрос "Какой канал будет транслировать концерт?" ответила понятно и лаконично: "Никакой".Таким образом, малоимущих россиян, которые не могут позволить купить себе билеты на концерт (70 тысяч рублей за первый ряд партера – официальная цена, 260 тысяч – у перекупщиков), лишили последней возможности увидеть любимую .Возможно, певица просто не хочет, чтобы ее запечатлевали для истории сегодняшнюю – уже с не самым сильным голосом. "Мне донесли, что про меня пишут в интернете – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я сякая, – говорит . – И я подтверждаю все это, чтобы никто ничего не додумывал, – пояснила певица. - Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь".